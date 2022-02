Úgy hozta az élet, hogy az utóbbi években válogatottak sora vonult vissza, vagy a további fejlődés reményében igazolt neves fővárosi egyesületekhez a békéscsabai Alföld Vívó Akadémiából, elég Petri Renáta, Kazár Dóra, Keszthelyi Zsombor vagy Dékány Kinga nevét említeni. A Galli-műhely forrása azonban kiapadhatatlan, mert újabb tehetség bontogatja a szárnyait Gachályi Gréta személyében. A Hódmezővásárhelyen még tőröző, Békéscsabán párbajtőrre váltó, 15 esztendős sportoló nemcsak saját korosztályában, hanem az idősebbek között is csapatba tudta verekedni magát. – Örülök, hogy Gréti mindkét korosztályban kivívta a részvételt – kezdte felkészítője, Galli Zsolt, aki immáron a kadetválogatott szövetségi edzőjeként is figyelemmel követheti tanítványa szereplését. A szombaton Tatán zárult junior és kadett közös edzőtáborban sokat és jó színvonalon dolgozhattunk, felkészülten várjuk a szombati kezdést. Gréta még a saját korosztályában is fiatalnak számít, jövőre is a kadettek között versenyez, a juniortól még távolabb van. Mindkét korosztályban a tapasztalatszerzés lesz a cél. Ajándék, hogy az idősebbek között is ott lehet, és a már felnőtt válogatott két tehetség, Muhari Eszter és Büki Lili társaságában küzdhet majd a csapatversenyen. Ezzel valamelyest pótolhatja a járvány miatt tavaly kimaradt kontinensbajnokságot. Galli Zsolt hozzátette, nem szerencsés, hogy az Eb-program a juniorok versenyével kezdődik, mert fontosabb számára a kadetteké. – Megpróbálom frissen tartani a kadettek versenyére. Ha jó formában lesz, csapatban akár a nyolcas döntőbe jutás sem elképzelhetetlen, ahol a juniorokhoz hasonlóan csupa ügyes és eredményes lány szerepel. A fiatal békéscsabai vívó nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy nemcsak a kadettek, hanem a juniorok között is vívhat az Eb-n. – Nehéz volt a kijutás, éles verseny zajlott a csapatba kerülésért, a juniorban kissé rezgett a léc – vette át a szót Gachályi Gréta. Kadettben sokat jelentett, hogy a szezon eleji budapesti válogatót megnyertük csapatban, és a belgrádi körversenyen egyéniben harmadik lettem. A legemlékezetesebb mégis a felnőtt országos bajnokságon elért bronzérem volt, ahol a visszavonuló olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese ellenem vívhatta az utolsó asszóját. Ez az eredmény mindkét korosztályban hozott ranglista­pontokat. Gréta úgy látja, hogy be kell osztani az erőt, és az sem egyszerű, hogy kevés nemzetközi rutinnal rendelkezik. A várakozásairól így beszélt: – A juniorcsapat esélyes a jó szereplésre, remélem, hogy jól fog kijönni a lépés. Egyéniben egyik korosztályban sem akarok semmit előre mondani, bár fontos a jó szereplés, hiszen ez alapján dől el, hogy milyen összeállításban versenyez a magyar csapat. Jelen állás szerint három év után fordul elő ismét, hogy az Eb-n és a világbajnokságon is élhet a részvétel jogával a békéscsabai vívót is felsorakoztató magyar válogatott. 2020-ban az akkor még csabai színekben versenyző, Újvidéken már a Honvédot is képviselő Keszthelyi Zsombor ott lehetett a junior-Eb-n, a járvány begyűrűzése miatt a Salt Lake Citybe tervezett és törölt vébén már nem. Egy éve a kontinensbajnokság maradt el, a kairói vébét megtartották, ám akkor nem kockáztatva a vívók egészségét – a magyarok és csabaiak nélkül.

Négyszer fog pástra lépni

A válogatott kiutazó értekezletére szerdán kerül sor a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, majd 26-án utazás, másnap pedig már az egyéni verseny következik a junioroknak. A Muhari Eszter (Honvéd), Büki Lili (Tata), Salamon Réka (Honvéd Szondi), Gachályi Gréta (AVA Békéscsaba) alkotta csapat március 1-én vív. Kis szünet után március 4-én a kadettek egyéni, majd egy nappal később Pátri Maja (Balaton), Gachályi Gréta (AVA), Wimmer Dorina (MTK), Fábián Kamilla (Vasas) részvételével a csapatverseny következik.