Algyőn már egy más mentalitású csapat lépett pályára, ahol szoros mérkőzésen csupán egy góllal kapott ki az újkígyósi együttes.

– Már akkor is azon dolgoztunk, hogy gyorsítsuk a támadásokat és szervezettebbé tegyük a védelmet. Próbáljuk a játékoskeretre szabni a taktikánkat – beszélt a legfontosabb változtatásokról Szabó Zsolt. – A Kunszentmárton ellen sikerült is nyerni. Szeretnénk bennmaradni és minél előrébb végezni és e cél érdekében igyekszünk is sokat tenni, úgy látom, hogy jó úton indultunk el. Már január első hetében teremben voltunk, heti két edzésen gyakoroltunk, és a Békési FKC ifjúsági csapata ellen már le is játszottuk az első felkészülési mérkőzésünket, melyet pénteken Köröstarcsán újabb követ. Ekkor már a figuratív játékot igyekszünk alkalmazni. A február 20-ai törökszentmiklósi bajnoki folytatás előtt még egy tesztmérkőzés vár ránk. Az edzéslátogatottság jó, de persze nálunk sem tud mindig mindenki jelen lenni munkahelyi és iskolai elfoglaltság miatt.

Szabó Zsolttól megtudtuk, hogy a rutinos Lőrinczi Pál visszatért Köröstarcsára, ugyanakkor az ősz végén a Békési FKC korosztályos csapatától kölcsönbe érkező Dobra Dávid gyorsan beilleszkedett és már gólokkal is segítette a kígyósi csapatot, rá továbbra is számítanak.

– Szeretnénk igazolni is, vannak elképzeléseink, elsősorban a belső posztokon igyekszünk erősíteni. Vannak tehetséges utánpótláskorú játékosaink, akik közül néhányat szeretnénk majd csapatba építeni – beszélt a terveikről az újkígyósi edző, aki megjegyezte, hogy ellentétben más NB II-es csapatokkal a szakosztályukban az U8-as korosztálytól az ifjúságiig kiépítették az utánpótlást, vagyis hosszútávra tervezhetnek.