Mezőberényi KK–Békéscsabai KK B 69–59 (22–10, 14–11, 16–25, 17–13)

Kosárlabda NB II.-es férfi mérkőzés, Mezőberény. V.: Kisházi, Nyíri. Mezőberény: Kis S. 5/3, Bánszki 8, Földi 4, Zolnai 11, Zsíros 25/15. Cs.: Ignácz 7, Kis G. 9/9. Edző: Kis Gergő. Békéscsaba B: Lippai 16/6, Erdős 9/3, Bencsik 3/3, Oláh 22/6, Karancsi. Cs.: Sajti, Vodila, Sebők 4, Runa, Scherber 3/3, Szűcs 2. Edző: Frey Tibor. A mérkőzés elején a mezőberényiek kerültek előnybe, de a csabai fiatalok nem adták fel, jól küzdöttek és visszajöttek a mérkőzésbe, felzárkóztak két pontra. A hazaiaknak azonban a kulcshelyzetekben helyén volt a szívük, védekezésben és támadásban is szigorítottak. A győzelemmel elégedettek lehettek a mezőberényiek, de a furcsa játékvezetői felfogással nem.

BKG Prima Akadémia Debrecen–Békéscsabai KK 63–103 (16–34, 10–21, 15–22, 22–26)

NB II, férfi. Békéscsaba. V.: Nyíri, Horányi. Békéscsaba: Vágvölgyi 19/12, Salamon 8, Botos 12, Milosevics 19, Czifrák 8. Cs.: Plavecz 11/3, Korcsmáros 12/6, Vas 12. Edző: Jancsika Árpád. Erősen felforgatott kerettel tudott csak kiállni a Békéscsaba, mivel öten is kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódtak. A játékon ez nem látszódott meg, támadásban szinte mindig a legjobb megoldást választották Vágvölgyiék. Az első negyedben magabiztos előnyt szerzett a vendégcsapat, így a folytatásban már gyakorolhatta a felállt védelem elleni játékot. Akik máskor kevesebb játékpercet kapnak, most is bizonyítottak.