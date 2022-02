A második félidőben inkább a vendégek akarata érvényesült, igaz az újbóli vezetésükhöz a hazai kapusra is szükségük volt, aki az 58. percben besegítette Szabó Zsombor 22 m-ről elvégzett erős szabadrúgását, 2–3. Az újpestiek elkeseredett támadásokat vezettek az egyenlítés érdekében, mégis ők kapták az újabb gólokat. A 76. percben egy üres területre belőtt labdára Oláh Ákos startolt, aki jobbról 8 méterről talált be, 2–4. Három perccel később a balról betörő Kasikot állították meg szabálytalanul a büntetőterületen belül a házigazdák, a tizenegyest pedig Szabó Zsombor magabiztosan értékesítette, 2–5. A ráadásra is jutott Előre-gól, a vendégek Bónus Marcell bal összekötő helyéről lőtt látványos bombájával tettek pontot az i-re, amely a felső sarokban landolt, 2–6.

G:: Fehér, a 14., Kenyeres, a 41., ill. Pap Sz., a 30., a 35., Szabó Zs., az 58., (11-esből) a 79., Oláh Á., a 76., Bónus, a 91. percben. Jó: Kenyeres, Luka, ill. Pap Sz., Olán Á., Szabó Zs., Babinyecz, Bónus, Zvara.

Brlázs Gábor: – Kiegyenlített első félidő után meggyőző volt a teljesítményünk. Az eredmény önmagáért beszél.