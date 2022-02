A békéscsabaiaknál Molcsányi Rita kisebb betegség miatt nem vállalta a játékot, így a liberó posztján a fiatal Kertész Petra kapott szerepet.

Bár a kaposváriak szerezték a mérkőzés első pontját, a csabaiak gyors egymást követő hat ponttal igyekeztek nyomatékosítani, hogy ezen a napon nem szeretnék, ha a somogyiak akarata érvényesülne. A vendégek Wirth ászával és a belga Lemmens blokkjaival egy pontra felzárkóztak. A csabaiak azonban nagyon jól felkészültek a vendégekből és Pekárik Eszter és Kornyijenko is többször hárította nagyszerűen a labdáikat. Hét pontra hízott a hazai előny, a csabaiak válogatott centere továbbra is nagyon elemében volt, az ellenoldalon csupán a volt csabai Tanja Maticsnak akadt egy-egy értékelhető megmozdulása. Nem volt kérdés, hogy az első játszmát melyik csapat nyeri. Basnakova rossz nyitása már csabai szettlabdát eredményezett, Kliszura pedig nem teketóriázott, azonnal kihasználta a lehetőséget és 18 perc játék után máris vezetett a Békéscsaba.

Nem lazsáltak a második játszmában sem a békéscsabaiak, azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést és magabiztosan vezettek. Szedmákék igyekeztek nem leszakadni a hazaiaktól, Grbac első pontjai, majd Matics pontos ütése után egy pontra visszazárkóztak, sőt nem sokkal később ki is egyenlítettek. A hazaiak megtorpantak, Kliszura és Drpa is rontott, a Kaposvár pedig átvette a vezetést. Nem is lassított a somogyi csapat, Tóth Gábor próbált frissíteni, Zólyomi helyett Bodnár Dorottyát, Karhu helyett Glemboczki Zórát küldte harcba. A helyzet azonban nemhogy javult volna, inkább romlott, míg a hazaiaknak semmi nem jött be, addig Lacombe-csapatnak szinte minden. Már négy pont volt a differencia, innen próbált felzárkózni a Békéscsaba. Marta Drpa igyekezett kézbe venni a dolgokat, de a feljavuló azeri válogatott Basnakova rendre eredményes volt. A csabaiak mindenesetre apró lépésekkel egyre közelebb férkőztek vendégeikhez, s ahogy a legtöbb mérkőzésen, úgy most is az egészen nagyszerű blokkteljesítmény volt az, ami meghozta a fordulatot, Zólyomi és Kornyijenko is pontot érően védekezett, így juttatva szettlabdához a hazai együttest, a pontot az i-re pedig Drpa tette fel.