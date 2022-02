A főtáblán a 128 között nem kellett vívnia, a 64 között azonban már az észt Susanne Lannes ellen igen. Határozottan és jól vívott és 15:11-re magabiztosan győzött. A 16 közé jutásért a francia Sophie Chavigny-t is ugyanilyen arányban győzte le és még nem volt vége! Az orosz Polina Kartdinovát 15:13-ra, az elődöntőért a német Lara Goldmannt egy tussal múlta felül le. A fináléért összejött a magyar-magyar csörte Gréta és a felnőtt magyar bajnok honvédos Muhari Eszter között!

Galli Zsolt tanítványa mindent megtett a magyar rivális ellen is, de talán már a fáradtság miatt is, nem tudta szorossá tenni az asszót, Muhari 15:8 arányban jobbnak bizonyult. A mindössze 15 esztendős Gréta így is bravúrosan szerepelve érdemelte ki a bronzmedált.