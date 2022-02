Újpest-MT–Békési SZSK 73–60 (11–6, 24–15, 17–19, 21–20)

Kosárlabda NB I. B.-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Budapest, 100 néző. V.: Hervay, Mintál, Nepp. Békés: Krisztics 9/6, Balog G. 11/6, Kelechi 4, Acsimovics 11, Cvijin 7/3. Cs.: CSORBA 15/3, Olics 3/3. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. Az UTE-MT legeredményesebb pontszerzője: Varga D. 18.

Nagyon felkészültek a Békés játékából a bajnoki aranyra sem esélytelen, a Zöld csoportban a második helyet elfoglaló újpestiek, tudták, hogy ellenfelüknél elsősorban Krisztics Dániel és Balog Gábor szervezi a támadójátékot, mindkét kulcsembert jól semlegesítették. Éppen azzal a fegyverrel éltek, amivel a Békés megyei együttes szokott: vegyes védekezéssel, Kriszticséket emberfogással, társaikat zónázással semlegesítve. A problémát az jelentette, hogy a vendégeknél nem voltak olyanok, aki beléptek volna a két játékos helyére. A látogatók már a védekezésben is kedveszegetten tették a dolgukat. Az első negyed után öt, a félidőben már tizennégy pont volt a házigazdák előnye.

A második félidőben elsősorban a védekezésen próbáltak erősíteni a vendégek, de valamelyest a támadójáték is javult, Csorba Szabolcs távoli dobásaival sokat is lendített az együttesen. Ekkor már határozottabban és szívvel kosarazott a BSZSK. A második felvonást egy ponttal meg is nyerte a Békés, igaz, ez a végeredményen, a különbségen nem sokat változtatott.

A Békési SZSK legközelebb a sereghajtó törökbálinti ELITE Basket együttesével mérkőzik hazai környezetben, február 12-én szombaton, 16.30 órai kezdettel.

Balog Vilmos: – Két meghatározó játékosunkat, Kriszticset és Balogot jól tudták semlegesíteni az első félidőben. A második felvonásban kezdtek olyan jelek mutatkozni, hogy mégiscsak tudunk valamit kezdeni ezzel a meccsel, de ez már kései volt, így csak gratulálni és sok sikert tudok kívánni az újpestieknek. Fontos tapasztalatokat szereztünk ezen a mérkőzésen, amelyekből építkezni fogunk. A következő feladat az, hogy legközelebb hazai pályán javítani tudjunk.