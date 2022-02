Békéscsaba 2019-ben pályázta meg a 2020-as diákolimpiai döntő megrendezését, amelyet csak most, 2022-ben tudtak megrendezni a járványhelyzet miatt. A létesítmények adottságai miatt zárt kapuk mögött zajlott a verseny az újonnan átadott Békéscsaba Röplabda Akadémián, és a Vásárhelyi Pál Szakgimnázium tornatermében. Az összesen 160 nevező együttesből a 7 döntős fiúcsapat közé Kecskemétről és Szolnokról is 2-2 iskola került be, a 7 lánycsapat közé pedig a főváros tudott 2 iskolát delegálni.

A fiú döntőben végül a kecskeméti Bolyai a kaposvári Munkácsyt, a lányoknál pedig a hazai Andrássy Gyula Gimnáziumot a Gödöllői Török Ignác Gimnázium csapata győzte le 3:2-re. A csabaiaknál ketten is különdíjban részesültek, Radnai Lili a legtechnikásabb, Radnai Luca a legjobb hazai játékos címet érdemelte ki.

A csabaiak a csoportkörben az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumot, a veszprémi Vetési Albert Gimnázium is 3:0-ra győzte le. A Gödöllői Török Ignác Gimnázium ellen 3:1-re alulmaradtak. A keresztjátékban a B csoport 3. helyezettjét, a budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium csapatát, majd az elődöntőben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumot is 3:0-ra múlták felül.

Végeredmény: 1. Gödöllői Török Ignác Gimnázium, 2. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, 3. Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred. Különdíjasok. Legjobb támadó: Ratkai Panna (Gödöllő). Legjobb előkészítő: Sorompó Kinga (Gödöllő). Legtechnikásabb játékos: Radnai Lili (Békéscsaba). Legjobb hazai játékos: Radnai Luca (Békéscsaba). Legjobb testnevelő, felkészítő: Wirnhardt Oszkár.