Putnok, 170 néző. V.: Nagy A. Putnok: Pápai – Buda, Csutora, Fülöp K., Szics – Dobrovolszki, Juhos (Riznicsenkó, 74.) – Nagy Zs. (Nádimov, 88.), Laczkó (Hadházi, 74.), Sramkó (Dlehány, 60.) – Katona. Vezetőedző: Szala Ákos. Füzesgyarmat: Fildan – Nagy N., Lippai, Raducu, Pataki – Achim S. (Bartók, 83.), Oltean (Márkus, 74.), Hussein, Borbély (Pohl, 46.) – Bukor (Cigan, 74.), Popescu. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Az első negyedórában nehezen találta a ritmust a gyarmati csapat, később viszont több lövéssel is veszélyeztetett. A Putnok eleinte némi mezőnyfölényt harcolt ki, később viszont csak egy jóindulatú büntetőből tudta megszerezni a vezetést a 30. percben, miután a játékvezető másod szándékkal „megette” a hazai támadó kitűnő színészi teljesítményét, és 11-est ítélt.

A szünetig már nem változott az eredmény, a második félidő elején viszonyt felgyorsultak az események. A támadólag fellépő vendégek hat perc leforgása alatt maguk megfordították a mérkőzést. Előbb Pataki Zalán lövésébe lépett bele a menteni szándékozó, ám szorult helyzetben lévő hazai védő, majd Raducu is betalált, aki előbb a kapusba, majd a kipattanóból a hálóba bombázott.

A folytatásban maradt az enyhe gyarmati mezőnyfölény, akadtak lehetőségek is a látogatók előtt, de nem tudták feltenni az i-re a pontot. A házigazdák viszont egy labdaszerzést követően Katona révén egalizáltak.

A mérkőzés hátralévő részében a sárrétiek tovább fokozták a tempót, még a hosszabbításban is volt két lehetőségük a három pont megszerzésére, de Pápai kapus mindkétszer extra bravúrral mentette meg csapatát a vereségtől.

G.: Dobrovolszki (11-esből) a 30., Katona, a 65., ill. Fülöp K. (öngól) a 48., Raducu, az 51. percben. Jó: Pápai (a mezőny legjobbja), Nagy Zs., Dobrovolszki, Katona, ill. Nagy N., Raducu, Lippai, Márkus.

Boros Tibor: – Egyértelmű előrelépés, hogy a második félidőben érdemben tudtunk belenyúlni a csapatba, ezáltal a végjáték során fizikálisan sikerült felülmúlnunk az ellenfelet. Rendszerszinten nem lehetek elégedetlen, és amennyiben két-három emberünk taktikai téren egyénileg is tudta volna hozni az alapot, akkor már most is eredményesebbek lehettünk volna. Ezeknek a hibáknak az orvoslásával reális esélyt látok arra, hogy játékban, és eredményességben is előrelépjünk az őszhöz képest.

További eredmények: Hajdúszoboszló–Újpest II. 1–0, Jászberény–Hidasnémeti 2–4, DEAC–Törökszentmiklós 3–0, BKV Előre–DVTK II. 2–2, Eger–Sényő 1–3, Tiszaújváros–Tállya 4–1, Kisvárda II.–Salgótarján 0–0, Kazincbarcika–DVSC II. 3–0.