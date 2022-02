Februárban Ru-zsinszki György is megkapta az V. dan fokozatát elismerő szövetségi oklevelet. A versenyszezon szarvasi kezdeményezésre létrejött országos sorozattal kezdődött, aminek célja az volt, hogy a korlátozások idején a nemzetközi versenyek híján lehetőséget biztosítson a magyar versenyzőknek a gyakorlásra. Az őszi fordulót követően először január 16–17-én rendeztek Újpesten versenyt, amelyen a szarvasiak közül Ruzsinszki Balázs első, Bagosi Marianna, Susányi Zoltán és Frankó Dániel második, Tálas Bendegúz a harmadik helyen végzett. Február 6–7-én Zalaszentgrót adott otthont a harmadik fordulónak, ahol a viharsarkiak Ruzsinszki Balázsnak köszönhetően egy aranyat, Bagosi Marianna, Frankó Dániel és Tálas Bendegúz jóvoltából három ezüstöt gyűjtöttek be. A liga negyedik, zárófordulóját február végén Szarvason rendezték. Házigazdákhoz méltóan álltak helyt a fiatalok: Bagi Dániel élete első versenyét aranyéremmel zárta, ahogyan ezúttal Bagosi Marianna, Frankó Dániel és Nagy Máté is. Ruzsinszki Balázs második, Kemény Ákos harmadik lett. A liga összesítésében Bagosi Marianna és Ruzsinszki Balázs az első helyen zárt, amiért elnyerték a fődjat, egy Hayashi Premium karateruhát. Második lett a csak két fordulóban versenyző Nagy Máté és Frankó Dániel, míg Tálas Bendegúz és Bagi Ádám a harmadik helyen zárt. A tavaszi nyitás utáni első megmérettetés a magyar bajnokság volt, amelyen Frankó Dániel az U21-ben aranyérmet, a felnőtteknél ezüstöt nyert, Nagy Máté a juniorok között bronzérmet szerzett, míg Kerti Kelemen az ötödik helyen végzett. A tavaszi szezon a fiatalok sikerével végződött: a Sámán Kupán Susányi Zoltán és Ruzsinszki Balázs második, Müller Márton harmadik, Bagi Ádám a negyedik helyen fejezte be a versenyt. A klub sportdiplomáciai sikere, hogy május 27-én a Magyar Karate Szakszövetség tisztújító közgyűlésén Ruzsinszki Györgyöt újabb öt évre az elnökség tagjának választották. Kerti Kelemen megkapta a Magyarország jó tanulója – jó sportolója címet az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A tanév végén Tálas Bendegúz középfokú edzői minősítést szerzett, gyarapítva ezzel az egyesület képzett szakembereinek táborát. Júliusban a nemzetközi Ifjúsági Ligában a horvátországi Porecsben Ruzsinszki Balázs az U12-es kategóriában ezüstérmet szerzett. A nyár az edzőtáborok jegyében telt a klub életében, kezdve a bejárós szarvasi táborral, folytatva a Velencei-tónál és lezárva Ukrajnában. A Lovász György vezette felnőttcsapat is edzőtáborozott négy napot Velencén. Augusztus végén Frankó Dániel Tamperében a korosztályos Európa-bajnokságon képviselte hazánkat az U21-es korosztályban a +84 kg-os kategóriában. Az őszt a horvátországi Csáktornyán kezdték a szarvasiak, itt Susányi Zoltán első, Bagi Ádám, Nagy Máté és Ruzsinszki Balázs második, Bagosi Marianna harmadik lett. A Budapest Openen Frankó Dániel bronzérmet szerzett, amivel rögtön az Eb-kvalifikáció élére került. A toborzás jegyében Szarvasra látogatott az olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor, aki egy nyílt edzés keretében mutatta meg az érmet érő technikáit nagy érdeklődésre számot tartva a vizi színházban, népszerűsítve a sportágat a fiatalok körében. A Cikádor Kupán az újdonsült edző, Tálas Bendegúz irányításával vettek részt a fiatalok, ahol Kerti Kelemen első, Bagi Ádám, Bagosi Marianna, Müller Márton és Susányi Zoltán a második, Müller Péter és Ruzsinszki Balázs a harmadik helyet szerezte meg. Április helyett november végén rendezték meg az SKI Magyarországi Szövetségének országos bajnokságát, amelyen a felnőttcsapat néhány versenyzője vett részt. Timár Attila három ezüstéremmel vezette a szarvasiak éremtábláját, először egyéni formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban, majd csapatban is a dobogóra állhatott. Horváth Gábor bronzérmet szerzett súlycsoportjában egyéni kumite versenyszámban, Jelen Róbert szintén egy bronzot ért el küzdelemben. A Horváth Gábor, Jelen Róbert és Timár Attila összeállítású csapat szintén ezüstéremmel zárta a csapat-formagyakorlat versenyszámot. A szezon egyik legnagyobb versenye a Horvát Open volt Rijekában, ahol Bagosi Mariann a verseny legjobbjának bizonyult. Szintén döntőzött Bagi Ádám, aki döntetlen állásnál bírói ítélettel lett csupán második, Frankó Dániel pedig, megőrizve első helyét a pontversenyben, harmadik lett. A Hungarian Openről minden éremből kettőt hoztak haza a szarvasiak: Frankó Dániel és Bagosi Mariann aranyérmes lett, előbbi ezzel be is biztosította helyét a 2022. évi Eb-kvalifikációban. Ruzsinszki Balázs és Susányi Zoltán ezüst-, Tálas Bendegúz és Müller Márton bronzérmes lett, Bagi Ádám, Kerti Kelemen és Nagy Máté ezúttal az ötödik helyen zárt, utóbbit a négy közé jutásért 5:1-es előnynél léptették le. A tradicionális karate nem mindennapi eseményeként ősszel végül sikerült megvalósítani a korábban tervezett programot: Lovász György meghívására két év után ismét japán karateoktató tartott edzést Szarvason Nobuaki Kanazawa mester személyében. A helyiek mellett a régió sotokanklubjai is képviseltették magukat. Az év utolsó versenye Montenegróban a Podgorica Open volt, ahol Kerti Kelemen és Ruzsinszki Balázs első, Nagy Máté pedig két kategóriában is második lett, Müller Péter az ötödik helyen végzett.

Márciusban nyithat a regionális karateakadémia

A tervek szerint halad a Dél-­Alföldi Regionális Karate Akadémia épületének kialakítása, melyre a szarvasiak hosszú ideje eredményesen végzett munkájuk elismeréseképpen elnyerték az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatását. A létesítményt a város közepén, a volt Plastolus épületegyüttes dobozüzemének helyén fogják kialakítani, 445 m2-en. A projekt keretében teljesen megújul az ingatlanrész, melynek eredményeképpen a sportági igényeknek és a kor elvárásainak minden tekintetben megfelelő, modern edzőterem kerül kialakításra. A nagyteremben két tatamin folyhatnak a karateedzések, a kisebbik, 130 m2-es helyiségben pedig funkcionális edzéseszközök és egy mászófal is helyet kapott a kiegészítő edzésekhez. A két terem egybenyitható, így három küzdőtér nyerhető, amely nagy létszámú edzőtáborok, regionális versenyek rendezésére is alkalmassá teszik a központot. Jelenleg az alvállalkozó Integrál Zrt. jóvoltából a gépészeti munkálatokkal párhuzamosan folyik az öltözők kialakítása. Előreláthatólag március végén átadhatják az akadémiát, amely a szarvasi karatésok edzésein felül rangos regionális és nemzetközi események helyszíne lesz, felpezsdítve a térség sportéletét.