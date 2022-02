A divíziókon belül oda-vissza alapon kétszeri körmérkőzést vív a mezőny az alapszakasz során, az így kialakult sorrend alapján a keleti és nyugati első öt alkotja a felsőházat, a 6–10. helyezettek pedig az alsóházat. A csapatok magukkal viszik a csoportokon belül elért egymás elleni eredményeket, csak a másik szekcióból érkezőkkel csapnak össze oda-vissza alapon, ami újabb tíz találkozót jelent, ezek alapján hirdetnek végeredményt. Jó hír, hogy a négy megyei együttes biztosan a bajnoki címért csatázik a folytatásban. Bár a férfiaknál még három kör hátravan az alapszakaszból, a Keleti csoportot vezető Orosházi FKSE-Tokai már korábban biztosította helyét a felsőházban, a szombati debreceni bravúrjával pedig az Optimum Solar-Békési FKC is megtette ezt, mivel a közvetlen riválisok közül négy nem előzheti meg, bárhogyan is alakul a hátralévő program. Itt tehát a végjáték arra ad választ, ki hány ponttal kezdheti meg az érmekért folyó kelet-nyugati csatározást. A hölgyeknél – ahol egy-egy találkozó híján véget ért az alapszakasz – hellyel-közzel ez is tudott. Nyugaton az éllovas NEKA számára február 27-én van egy vizit a szintén felsőházi Kozármisleny otthonában, ezért ott még nyitott a végső sorrend, de a mezőny összeállt, és e két együttesen kívül a hozott pontok tekintetében is adott a folytatás. A veretlenül menetelő EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE maximális teljesítménnyel áll az élen, így jó úton jár, hogy megszerezze az NB I.-es tagságot érő első két hely valamelyikét. A csabaiak az alapszakaszban 514 gólt lőttek. (Két mérkőzésük elmaradt, amit 10–0-lal igazoltak számukra – a szerk.). A házi góllövőlistát Kukely Anna vezeti 90 góllal, a további sorrend: Mayer Szabina 64, Giricz Laura 51, Gyimesi Kitti 50, Iván Emese 48, Kukely Klára 39, Andróczki Flóra 35, Török Fanni 31, Karacs Jázmin 28, Bucsi Lili 24, Vámosi Panna 21, Szögi Tímea 12, Bencsik Bojána 9, Borbély Márta 9, Csizmadia Fanni 1, Gyenes Imola 1, Zsemberi Zóra 1. Az OXXO Energy Orosházi NKC a velük továbblépőkkel szemben ötvenszázalékos mérleggel zárt, így nyolc pontot visz magával. Az orosháziak 523 gólt lőttek az alapszakaszban.

A házi góllövőlista állása: Márczy Tekla 101, Vörös Bettina 93, Kenyeres Barbara 59, Antal Jenifer 51, Moharos Petra 51, Bíró Petra 49, Maláti Dóra 41, Mikula Dóra 18, Ács Orsolya 16, Gara Dorina 18, Tóth Sára 10, Papp Eszter 7, Horváth Biborka 6, Bálint Anna 2, Patyi Anna 1. A női felsőházi rájátszás állása: 1. Békéscsabai Előre NKSE 16 pont, 2. NEKA 12 (+1 mérk.), 3. Eszterházy SC Eger 10, 4. Kozármisleny SE 8 (+1 mérk., +9 gólarány), 5. Komárom VSE 8 (+6 gól), 6. OXXO Energy Orosházi NKC 8 (-3 gól), 7. Pénzügyőr SE 7, 8. Ferencvárosi TC U19 4, 9. SZISE 3, 10. Levendula Hotel Algyő 2.