A szakember legismertebb versenyzője Zsilinszki Tünde volt, aki 1982-ben ifjúsági Európa-bajnok lett gerendán, vele edzőként is együtt dolgozott, de ő készítette fel az 1983-as világbajnokságon 9. Petényi Anikót is.

Hajdú Varga Adrienn, Nyeste Adrienn, Gibala Erika és Balog Ildikó nevelőedzője is volt. Nagy Ibolyával közösen edzette az ifjúsági olimpiai 8. Mitykó Bianka Szabinát.

Az 1998-2000-es válogatott tornászok. A képen Zsilinszki Tünde,Váljon Ágnes, Szikora Zsanett, Szabó Emese, Strifler Angéla, Hajdú László. Fotó: Torna Club Békéscsaba/Facebook

Tanítványa volt Kurucz Georgina is, aki 2011-ben Athénban két speciális olimpiai bajnoki címet nyert, összetettben és ugrásban is első helyezést ért el. Hajdú László 2011-től 2019-ig a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség torna szakágának vezetőjeként is dolgozott.