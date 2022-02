A továbbiakban Gyulasport NKft. néven szerepeltek a szeniorok. 2013-tól Szigeti István lett a rendezvény névadója. – A három évtized alatt rendezett országos versenyünkön összesen 1410 induló jelent meg, ez közel ötvenes átlag. Műanyagpálya hiányában inkább az ügyességi számokban értek el többen országos szenior-korosztályos csúcsot, amelyből összesen 22 született – folytatta Kovács István. A gyulaiak közül Nagyné Kotroczó Andrea, Vo-losinovszki Zoltánné, Szabó Ilona és Kovács István büszkélkedhet hasonlóval. Fülöp Mihályné, Salka József, Mány István és Szigeti István is jó helyezésükkel gyűjtötték a bajnoki pontokat. – A gyulai szenior versenyzők között találunk orvosokat, tanárokat, ügyvédeket, vállalkozókat. A versenyeinken induló vendégeink közül Mihály Tibor most százesztendős, igaz, már nem versenyez, Bökönyi György 95 évesen indult Gyulán, de voltak angol, német és erdélyi indulók is. Éljünk száz évig, a mozgás, a mérsékletesség és a mentalitás „fogságában”, mert egészség csak egy van, erre úgy kell vigyázni, mint a szemünk fényére – adta ki a jelszót a pedagógus.