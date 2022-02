Vastag Levente – aki Mitykó Bianka Szabinával és december óta Varga Adriennel készíti fel a lányokat – elmondta, hogy a felmérőt úgy képzeljük el, mint egy versenyt, melyen minden szeren be kell mutatni a korosztálynak megfelelő elemsort. – Minden szeren két-két bíró figyelte a lányok gyakorlatait, akiket le is pontoztak – tájékoztatott a fiatal szakember. – A felmérő egy technikai, majd egy fizikai részből állt, egy állóképességi és gyorsasági tesztre került sor. A felmérő ugyan valóban nagyon hasonlított egy versenyre, itt rontás esetén nem történt tragédia, hiszen visszamehet a szerre, és onnan folytathatta, ahol félbehagyta. Az összpontszámba beleszámították a tavalyi versenyek eredményeit is. A keretbe bekerülők a jövőben összetartáson, edzőtáborokban vehetnek részt.