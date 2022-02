A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület kick-box szakosztályának Debreczeni Dezső mester vezette point-fighting csapata is részt vett a viadalon. A csoport zömében sikeresen esett túl a téli övvizsga időszakon, így érthető, hogy „kiéhezve” érkezett meg a nemzetközi versenyre. Némileg átalakult a csapat versenyzői gárdája, de látva az eredményeket, minden esély megvan arra, hogy az új harcosok is a régi sikeres elődök nyomdokába lépnek majd. Több fiatal sportolónak is most kellett először kipróbálnia magát egy magasabb kor, és súlycsoportban. Különösen a tavalyi kadett 2 korosztályúaknak volt nehéz dolguk első éves juniorként. Két versenyt szerveztek, hiszen a kezdő szintűeknek külön rendeztek egy megmérettetést a szervezők. Az más kérdés, hogy nem csak kezdő szintűek vettek részt ezen. Az Európa-kupa nagyon kemény és nehéz küzdelmeket hozott, amelyben a Debreczeni team megállta a helyét, elégedett lehetett Debreczeni Dezső vezető-edző, és Haba József edző. Mutatja ezt az éremtermés is, hiszen összesen 12 arany-, 11 ezüst- és 15 bronz érmet hoztak haza, ami a point-fighting szabályrendszerben a klubok közötti második helyet jelentette a csabaiak számára, akik hatékonyan hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország végzett az éremtáblázat első helyén.

Debreczeni Dezső így értékelte a versenyt:

Szokásos mederben folyt a viadal, vagyis fokozatosan lendültek bele a rendezők, ennek köszönhető a pénteki elhúzódó versenynap. A bíráskodásban volt kivetni való, sok fiatal, még tapasztalatlan horvát bíró működött közre. Elégedett vagyok a tizenkét aranyéremmel, tavaly csak ötöt szereztünk. Viczián Dániel a nehéz mezőnyben kimondottan jól teljesített, hiszen a legnépesebb 63 kg-ban és 69 kg-ban rutinos ellenfeleket győzött le. Jancsó Lili most is simán hozta mérkőzéseit. Összegezve a versenyzőim jó teljesítményt nyújtottak.

Eredmények. Point-fighting szabályrendszer.

Felnőtt: csapat. TAG team: 2. Bcs. JALTE-Debreczeni team (Hidvégi Nándor, Viczián Dániel).

Junior. Fiúk. 63 kg: 3. Viczián Dániel. 69 kg: 1. Viczián Dániel. Lányok. 60 kg: 3. Pántya Réka. 70 kg: 3. Csüllög Dorina.

Csapat. TAG team: 2. Bcs. JALTE-Debreczeni team (Viczián Dániel, Malatyinszki Bendegúz).

Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 42 kg: 3. Gyeraj Ákos. 47 kg: 2. Matuska Máté. TAG team kadet 2: 3. Bcs.JALTE-Debreczeni team (Csiernyik Zsombor, Matuska Máté).

Kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 47 kg: 3. Szűcs Levente. Lányok. 32 kg: 1. Debreczeni Frida. 37 kg: 3. Szekeres Flóra. 47 kg: 3. Fördős Jázmin. +47 kg: 1.Jancsó Lili. Grand Champion (súlycsoportok nélküli): 1. Jancsó Lili.

Csapat: Tag-Team: 3. Bcs.JALTE-Debreczeni team (Petró Bálint, Szikora Bence).

Gyermek korosztály.Fiúk. 24 kg: 3. Ioannis Efthymadis. 30 kg: 1. Szikora Gergő. 33 kg: 3. Born Henrik. 36 kg: 2. Born Henrik.

Lányok. 27 kg:.2. Nátor Petra. 33 kg: 2. Debreczeni Lilla. +36 kg: 1.Batke Erzsébet.

Kezdők (beginner). Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 42 kg: 1. Gyeraj Ákos. 47 kg: 1. Gyeraj Ákos.

Kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 47 kg: 3. Szűcs Levente. +47 kg: 1. Szűcs Levente. Lányok. 32 kg: 2. Szekeres Flóra, 3. Petró Laura. 37 kg:.2. Szekeres Flóra 3. Petró Laura.

Gyermek korosztály. Fiúk. 24 kg: 3. Ioannis Efthymadis. 30 kg: 1. Szikora Gergő. 33 kg: 2. Born Henrik. Lányok. 30 kg: 1. Nátor Petra, 2. Debreczeni Lilla. 33 kg: 2. Debreczeni Lilla. +33 kg:1. Batke Erzsébet.