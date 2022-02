Farkas Botond 2019 nyarán került a Vasas Kubala Akadémiára. Az utánpótlás-válogatott középpályás tagja volt a Venezuelát, Romániát és Lengyelországot legyőző magyar csapatnak. Botond rendszeresen egy évvel följebb - alapemberként, kezdő játékosként - bizonyította rátermettségét, így 2020-ban már a Vasas FC kerettagjaként is részt vett a felnőtt csapat programjain. A tehetséges profi szerződést írt alá a fővárosi klubbal, és annak érdekében, hogy fejlődését több játéklehetőséggel segítsék elő, pályafutását az NB II.-es Békéscsaba 1912 Előre együttesénél folytatja kölcsönben 2023. 06. 30-ig. A megállapodás értelmében a Vasas bármikor visszahívhatja a tehetséges labdarúgót.

Farkas Botond így nyilatkozott a Vasas honlapjának az átigazolásról:

– Amikor 2020 januárjában megtudtam, hogy a téli felkészülést a felnőttekkel kezdhetem meg, nagyon megörültem, mert tudtam, mekkora lehetőséget kaptam a pályafutásom szempontjából. Igyekeztem minden téren meghálálni a bizalmat, hiszen korábban sosem szerepeltem felnőttek között, onnantól pedig elkezdődött egy olyan időszak, ahol képzett, profi labdarúgók között készültem és az edzések intenzitása is merőben magasabb volt az utánpótláshoz képest. Minden nap azért dolgoztam, hogy bizonyítsam a rátermettségemet. Tudtam, hogy erősödnöm és fejlődnöm kell, ha szeretnék megragadni a felnőtt csapatban, gyűjtöttem a tapasztalatokat, maximálisan odatettem magam.

A visszajelzések pozitívak voltak, egyre több lehetőséget kaptam az edzőmérkőzéseken, az edzéseken pedig idővel folyamatos kerettaggá váltam. Óriási mérföldkő volt az életemben, amikor a MOL Magyar Kupa Eger elleni mérkőzésén tétmeccsen is bemutatkozhattam. Tíz percet kaptam, igyekeztem bizonyítani, sikerült jól beszállnom a játékba, végül tovább is jutottunk.

A kölcsönadásra nagyon pozitívan tekintek, hiszen látom a többi fiatalon is, hogy több játéklehetőséghez jutottak, gyűjtötték a meccsperceket, és most télen többüket vissza is hívták. Ez lebeg az én szemem előtt is, minél többet dolgozni azért, hogy Békéscsabán szerephez jussak és fejlődni tudjak. Szeretném megköszönni a lehetőséget Nagy Miklós sportigazgatónak és a Békéscsabának is, amiért létrejöhetett a megállapodás, hiszen ez nagyban segíti majd a céljaimat, ami nem más, mint az, hogy hosszú távon a Vasas meghatározó tagja lehessek.