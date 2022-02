A szövetség január végi tisztújító közgyűlésén újabb négy évre választották elnökké Galambos Pétert, és az MKBSZ alelnökeinek személye sem változott: a jövőben is Király István – aki a WAKO világszervezet alelnöke és a sportág európai szövetsége, a WAKO Europe elnöke is –, Juhász Gábor és Katona Attila töltik be a tisztségeket.

– A vezető tisztségviselők személye nem változott és a 13 tagú elnökségbe is csak három új tag – köztük a békéscsabai Debreczeni Dezső – került a régiek helyére. Ezt én úgy értékelem, hogy a tagság alapvetően elégedett a vezetőség elmúlt öt év alatt végzett munkájával. Az új összetételű elnökségtől a korábban megkezdett munka folytatását várom és bízom benne, hogy ehhez az új tagok is kellő aktivitással hozzá fognak járulni – vélekedett Galambos Péter.

– Az első jelentősebb megmérettetés a versenyzőink számára a március 12-i békéscsabai Diákolimpia lesz. Ez a verseny rendszerint az egyik legnagyobb létszámú, emellett nagy jelentősége is van, hiszen ilyenkor látjuk meg, hogy az adott évben mennyire tűnnek fel új tehetségek. Az is fontos, hogy mivel a pandémia miatt a versenyek elmaradtak, voltak, akik úgy ugrottak át korosztályt, hogy egyáltalán nem is versenyeztek benne. Úgyhogy itt most lehetséges némi átrendeződés, és akkor tudunk erről a leginkább teljes képet kapni, ha együtt látjuk a gyerekeket. Többek között ennek alapján tudjuk megítélni, hogy az őszi utánpótlás világversenyen mire számíthatunk, továbbá mit várhatunk pár év múlva a felnőtt mezőny utánpótlását illetően.

A Magyar Kick-box Szakszövetség az idén is megrendezi a hagyományos Budapesti Világkupát, amelyet a megszokott májusi időpont helyett június elejére tűztek ki.

– Erősen koncentrálunk a világkupára, hiszen már most érzékeljük, hogy nagy lesz rá az érdeklődés. Az év első két világkupája, az írországi és az ausztriai ugyanis a járványhelyzet miatt elmarad, így a miénk lesz a szezon első nagy világversenye – magyarázta Galambos Péter, aki az őszi dublini korosztályos vébé-n, és az antalyai felnőtt Eb-n is jó szereplést vár a magyaroktól.