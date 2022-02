A megyei I. osztályban újoncként éremért küzdő okányi csapat játékmestert igazolt. A sárrétiek a csabai vasutasok rutinos irányítóját, Szarka Zoltánt (38) „fűzték meg”, hogy fél évre segítse ki őket. A játékmesterre azok után vált szükség, hogy Nyéki Boldizsárt (30) elengedték a konkurens gyulai csapathoz. A MÁV sem marad karmester nélkül, ugyanis megállapodott az NB III-as tapasztalattal rendelkező Knyihár Dániellel (31), aki munkahelyi elfoglaltsága matt kihagyta az őszi idényt, de amikor ideje engedi beszáll a piros-feketék közé.

A Gyulai Termál FC Nyéki Boldizsáron kívül egy másik közvetlen riválisától is igazolt. Közvetlenül a piaczárás előtt a Körösladánnyal állapodott meg Szabó Ákos (28) játékjogának átengedésében. A belső védő mondhatni állandó hellyel rendelkezett a listavezetőnél, ennek megfelelően a fiatal fürdővárosi gárdának is nagy segítségére lehet. A klubváltását ő maga is szorgalmazta, miután a munkája Gyulára köti.

Egy alacsonyabb osztályú határ menti gárdánál is akadt mozgás az átigazolási időszak utolsó óráiban. Lőkösházán védőkkel erősítették meg a keretet, ami a kapott gólok számát figyelembe véve, kellő megfontoltságra utal. A megyei II/B osztályban kieső helyen tanyázó gárdához aláírt az OMTK-Rákócziból Bessenyei László (28), Sarkadról Oláh Thomas (31), és ugyancsak a hátsó alakzat acélosságán javíthat az újrakezdő Molnár Zsolt (29), illetve Horváth Norbert (33). A piros-feketéknél távozó is akad: a támadó Dunai Zoltán (32) félév után visszatért Medgyesbodzásra.