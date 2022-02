A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club fiataljai a legváltozatosabb versenyszámokban ügyeskedtek, a futók, az ugrók, a gyaloglók és a dobók is eredményesnek bizonyultak. Tóth Sándor vezetőedző elégedetten értékelte a versenyzőket:

– Karsai Gábor háromezer méteren az elvártak szerint kiválóan futott, az élen egyedül haladva kiváló eredményt ért el. Zahorán Milán nyolcszázon és ezerötszázon is a dobogó harmadik fokára léphetett fel, ami a tavalyi két negyedik helyéhez képest előrelépés. Taktikai verseny volt, így az idő nem számít. Bagi Árpád edző és tanítványa révén a Viharsarokra került a rúdugrás legfényesebb medálja is.

– Erős Eszter életében először lendült túl az aranyért benti környezetben a 365 centis magasságon. Edzőjével, kiválóan taktikáztak, hiszen két magasságot is kihagyva egyéni csúccsal szerezte meg a bajnoki címet. A Solticz Kálmán által pallérozott Baukó Petra az utolsó lökésével, egyéni csúccsal nyerte meg a bajnokságot. Kis Petra Sára és Erős Eszter versenyzőnk fedett pályás eredménye azért is ad bizakodásra okot, mert a korosztályos Európa-bajnokság szabadtéri szintje megegyezik a most elért eredményeikkel – zárta az értékelést Tóth Sándor.