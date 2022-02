Teremfoci 1 órája

A Top Down csapatáé a berényi trófea

A Top Down sikerével zárult Mezőberényben a Kispályás Kupa teremlabdarúgó-bajnokság. A téli sorozatban kilenc fordulót rendeztek az alapszakaszban, melyet a későbbi győztes Top Down nyert meg. A döntőben sem volt kérdés, hogy melyik gárda győz, a Top Down 5–1-re múlta felül a Békés FC csapatát.

G. P. G. P.

Az alapszakasz végeredménye: 1. Top Down 22 pont, Békés FC 19, 3. Hot Drink 16, 4. Paprika Store Kft. 16, 5. Mész&Lak Team 13, 5. Károlyi és Tsa/Tópart vendéglő 9, 6. Páka Trans Old Boys 5, 7. Római Térkő 4, 8. Fá-Ma Higiéniai Kft.-Vadász 14-es Pubfood Kft. 0. Helyosztók. A 7. helyért: Páka Trans Old Boys–Római Térkő Kft. 8–0. Az 5. helyért: Károlyi és Tsa/Tópart vendéglő–Mész&Lak Team 3–6. A 3. helyért: Paprika Store Kft.–Hot Drink Kft. 2–0. Döntő: Békés FC–Top Down 1–5. Végeredmény: 1. Top Down, 2. Békés FC, 3. Paprika Store Kft., 4. Hot Drink Kft., 5. Mész&Lak Team, 6. Károlyi és Tsa/Tópart vendéglő, 7. Páka Trans Old Boys, 8. Római Térkő Kft., 9. Fá-Ma Higiéniai Kft./Vadász 14-es Pubfood Kft. Különdíjak. Legjobb kapus: Lestyán Norbert (Top Down). Legjobb játékos: Ramos Miron (Top Down). Gólkirály: D. Nagy Gergő (Békés FC).

