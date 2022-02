A selejtezőknek a gyomaendrődi Holler Szálló adott otthont. A csoportmérkőzések végén a mezőny fele jutott a fináléba. A 8 állva maradt páros egyenes kieséses rendszerben küzdött egészen a döntőig. Üde színfoltot jelentett a rendkívül lelkes és tehetséges hódmezővásárhelyi játékosok részvétele, akik a nemzetközi szabályrendszer bajnokságán is letették névjegyüket.

Már a negyeddöntők többsége is izgalmas keretek között dőlt el, a négyben pedig tovább fokozódott a hangulat. Szűcs Sándor és Tomka Lajos, a Belvárosi Cápák kétszeres bajnok párosa, az addig remeklő vásárhelyi Klein Tamás, Pardi Roland duóval csapott össze. Pardi Roland kiváló játékának köszönhetően a négy egyéni után döntetlenre állt a két csapat, viszont a páros játékot hátrányból megfordítva a Csongrád megyei duó, ezzel pedig bejutott a döntőbe.

A másik elődöntőben a címvédő és nemzetközi elsőséggel is rendelkező Bíró Imre, Tímár András (Korona BK) kettős, a fiatalabb korosztályt képviselő, de már rutinosnak számító Gyurkó László, Filadelfi Mihály (Belvárosi Cápák, Magamért Egyesület) párossal mérkőzött. A két fiatal játékos többször is rendkívül nehéz helyzetbe hozta a gyomaendrődi versenyzőket, de a küzdőszellemből is jelesre vizsgázó tapasztaltabb egység állta a rohamokat. Nagy küzdelemben végül a negyedik egyéni játék után billentette maga javára a mérkőzést, a fiatal egylet pedig a páros játék megnyerésével vigasztalódott.