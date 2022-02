– A magyar parasport napját 2018 óta rendezik meg az országban. Ebben az évben testnevelő tanáraink ötletére kapcsoltuk be a Gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumot ebbe a nagyszerű kezdeményezésbe, a Lélekmozgató Programba – nyilatkozta hírportálunknak Zámori Ida. Az intézmény igazgatója elmondta, az eseményeken bemutattak igazi példaképet jelentő parasportolókat, illetve fogyatékossággal élő emberek életútjait is megismerhették a fiatalok. Fontosnak tartjuk, hogy a szemléletformáló és értékközvetítő események mellett gyakorlati feladatokon keresztül is megpróbáljuk érzékenyíteni a diákokat. Ugyanilyen lényegesnek tekintjük, hogy a közösség erején keresztül a fiatalok elfogadóak legyenek, és később intelligens felnőttként segítsék egymást. – Az erre való ráhangolódás a testnevelés- és etikaórák keretében történt. A testnevelésórán csörgőlabdáztak, ülőröplabdáztak, és bekötött szemmel egy akadálypályát jártak körül tanulóink. Az etikaórán filmet néztek meg egy-egy parasportolóról, majd beszélgettek az alkotásról, a sportemberek teljesítményéről, helytállásáról. Zámori Ida elmondta, az Esély Gyógypedagógiai Központtal is jó kapcsolatot ápolnak, bár az intézményből most nem tudtak jelen lenni a rendezvényen a járványhelyzet miatt. Sebestény Janka, a gimnázium 11/B osztályos, matematika–informatika tagozatos diákja elmondta, meglepődtek, amikor megtudták, hogy milyen rendhagyó órán vehetnek részt: – Érdekes volt testközelből átélni, megtapasztalni, hogy milyen a parasportolók élete. Az ülőröplabda számomra egészen különleges pillanatokat jelentett – árulta el a ­fiatal lány, aki kérdésünkre egy másik feladattal kapcsolatban kiemelte, kifejezetten nehéz volt bekötött szemmel végigmenni az akadálypályán. – Tapasztalhattuk, hogy milyen, amikor mások segítségére van szükségünk. Ebben az esetben az osztálytársaink irányításával haladtunk végig a kijelölt úton – számolt be tapasztalatairól. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudtunk meg arról, hogy milyenek a fogyatékossággal élők mindennapjai.