Pick Szeged U23–Köröstarcsai KSK 36–28 (19–15)



NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged, 30 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Köröstarcsa: Pankotai – Molnár K. 2, POLGÁR 9, Csige 1, Kecskés 1, Lőrinczi, KOVÁCS I. 7. Csere: Domokos (kapus), Oláh 3, ÁSÓS 5 (2), Novák, Galamb, Lukács. Edző: Molnár Zoltán. A Szeged legjobb góldobói: Csókás 8 (1), Pintér 8 (2).

Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 3/2.



Oláh Gábor találatával az 5. percben még 3–1-re vezetett a vendégcsapat, ám azután feljavultak a házigazdák és a vezetést is átvették. A legnagyobb különbség a félidő közepén mutatkozott (10–6) a felek között, ám egy időkéréssel rendezték soraikat a látogatók. Nem is maradt el a várt hatás: Kovács István találatával a 21. percben 11–11-nél utolérték a házigazdákat. Az iskolázott kézilabdát játszó szegediek számára azonban elegendő volt néhány pontatlan tarcsai kísérlet ahhoz, hogy a szünetig visszaállítsák a négygólos különbséget. Szünet után is lendületesebben kezdtek, ennek hatására a 42. percre megduplázták az addigi előnyüket (25–17). Innen már nem volt visszaútjuk a látogatóknak, akik leginkább védekezésben maradtak el önmagukhoz mérten, amit Kovács István és Polgár Tibor eredményes támadójátéka sem tudott kompenzálni.

Újkígyós FISE–Túrkevei VSE 33–34 (20–16)



NB II,-es férfi kézilabda-mérkőzés. Újkígyós, 100 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

Újkígyós: Mezei – Csatlós 3, Fekete L. 8, Murányi B. 5 (1), Ivanics 7, Fekete G. 4, Farkas B. 2. Csere: KISS N., Rákóczi (kapusok), Balázs Á. 1, Balázs O., Endrei 3, Tóth A. 1, Süli, Gyulai, Szebellédi. Edző: Szabó Zsolt. A Túrkeve legjobb góldobói: Keresztes I. 9, Keresztes M. 7, Szabó M. 6 (3).

Kiállítások: 10 perc + Murányi kizárva, ill. 4 perc + Keresztes M. kizárva. Hétméteresek: 2/1, ill. 7/3.



Az elején gyengén védekezett a Dobrait, Gábort és Masát nélkülöző hazai csapat, így a lelkes sereghajtó könnyedén szerezte góljait (7. p.: 3–5). Kiss Norbert beállásával stabilabb lett a kapusteljesítmény, elöl pedig sokkal pontosabbá vált a kígyósi együttes, amely a félidő közepére magabiztos előnyt halmozott fel (12–7). Az utolsó tíz percre már 6 találattal is járt ellenfele előtt a házigazda, a Túrkeve azonban zárkózni tudott a szünetig. A második félidőt jobban kezdte a helyi gárda, a 39. percben Fekete László átlövésével először vezetett nyolccal (26–18). Ez a különbség állandósult a játékrész derekáig (30–22), ekkor azonban elveszítették a játék kontrollálását a helyiek, pedig ha a reklamálás helyett azzal foglalkoznak, simán behúzzák a mérkőzést. Így viszont az utolsó negyedórában már csak háromszor találtak be, kaptak ellenben egy tucatot. A vendégek 10 másodperccel a vége előtt szerezték meg a győztes gólt, a másik kapunál Fekete László időn túli büntetőt hibázott!

Kondorosi KK–FKSE-Algyő 26–22 (15–11)



NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kondoros, 60 néző. Vezette: Horváth Z., Simó.

Kondoros: Sztancsik – Istenes L. 2, Ambrus 2, Raffai 3, BAI 8, Bódai 3, Kohlrusz 7 (1). Csere: Szebegyinszki (kapus), Arnóczki 1, Kovács A., Istenes I., Kasnyik T., Kasnyik V. Edző: Kósa Balázs. Az Algyő legjobb góldobói: Pintér 6, Kádas 5 (1).

Kiállítások: 8, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 2/1.



Nehezen lendültek játékba a hazaiak, de azután Bai Dániel találataival a 15. percre sikerült négygólos előnyt kiharcolniuk (8–4). Mindkét oldalon sok hiba csúszott a játékba, a vendégek kettőnél közelebb nem tudtak kerülni a kondorosiakhoz, akik a szünetig visszaállították a megnyugtató különbséget. A második félidőben sem állt be változás a játékban. A hazaiak stabilan őrizték 3-4 találatos vezetésüket, a játékrész közepét átlépve, először jártak hattal ellenfelük előtt (49. p.: 23–17). A lelkes vendégek ezzel együtt sem adták magukat könnyen, az utolsó öt minutában már csak ők dobtak gólt, a 26–19-es állást így sikerült szebbé tenniük. A kondorosiak játéka a sikerük ellenére nem tűnt „olajozottnak”, a kötelező két pont megszerzése mintha időnként túl nagy terhet rótt volna a vállukra.