A Békéscsaba keretében színes lapok miatt nem lesz eltiltott, a hazai együttesben viszont Zádori Krisztiánnak kell kihagynia a vasárnapi mérkőzést, hiszen az előző Nyíregyháza elleni mérkőzés 40. percében kiállították. A hazaiak keretében két korábbi csabai labdarúgó szerepel, a csatár Gyurján Bence, és a kapus Baráth Bence.

Ami az esélylatolgatást illeti, a hazai csapat győzelme esetén továbbra is a kiesést jelentő utolsó helyen állna, hiszen a 19. pozíciót elfoglaló Szolnok előnye négy pont velük szemben. A Békéscsaba egy újabb siker esetén akár előreléphetne a táblázaton, persze ez függ a szintén 24 pontos Ajka és Szentlőrinc hétvégi eredményeitől is, de mindenképpen zárkózhatna a csapat az első tíz irányába. A bajnoki tabella továbbra is igen sűrű, hiszen a 11. és 16. helyek között mindössze három pont, tehát egyetlen mérkőzésnyi a különbség, így adott esetben akár egyetlen forduló után is jelentősen megváltozhat a sorrend.

A Tiszakécske a télen eddig öt játékost igazolt: Máté Zsolt (Újpest), Marsa Levence (Kecskeméti TE), Halasi Péter (Vác), Kosznovszky Márk (MTK), Balázs Benjámin (MTK). Hatan – Horváth Attila, Horváth Adrián, Gréczi Gábor, Galacs Erik, Szalay Szabolcs, és Heffler Norbert – távoztak a sereghajtótól.

A vasárnapi találkozót Farkas Tibor vezeti, segítői Tőkés Róbert és Rózsa Dávid lesznek, a tartalék játékvezető feladatait Dolnegó Bálint látja el.