Lehet ez még előkelőbb is, hiszen amennyiben a kék-fehérek eredményesen pótolják a Kinizsi elleni, tavalyról áthozott mérkőzésüket, úgy a dobogóról kezdhetik az idei feladatokat. A Grosics Akadémia műfüves pályáján esedékes találkozóig (amely 17 órakor kezdődik majd) az erzsébethelyiek számára még közel két hét áll rendelkezésre, hogy a korai időpont ellenére optimális formába kerüljenek.

– Az öthetes munka rajtját a megyei teremkupa selejtezője, illetve döntője jelentette a csapat számára, azóta heti két-három foglalkozást tartunk. A betegségek ellenére viszonylag jó létszámmal zajlanak az edzések, tudunk haladni az eltervezett munkával – fogalmazott Pozsár Gábor, aki hétfőnként a Kórház utcai műfüves pályán, szerdánként a Csaba Parkban, a csütörtöki napokon pedig a Bessenyei utcai létesítményben készíti fel a játékosait.

Időközben az edzőmérkőzések is napirendre kerültek.

A csapat megmérkőzött már a Grosics Akadémia szegedi U19-es, illetve a megyei I. osztályú felnőtt együttesével, szombaton pedig a Mezőberénnyel meccsel a Kórház utcában. Bár előzetesen nem tervezték be, de előfordulhat, hogy a bajnoki nyitány előtt még beiktatnak egy találkozót a gyulai akadémisták helyi U19-es gárdájával is.

A játékosmozgást illetően megállapítható, hogy a téli átigazolási időszak nem feltétlenül a jaminai csapatról szól.

Az egyetlen távozó a 20 éves Zubor Máté, aki iskolai elfoglaltsága miatt vélhetően Csongrádon játszik tavasszal. A fiatal védőt egy NB I-et is megjárt, rutinos labdarúgó pótolhatja alkalmanként. A klub megállapodott az Előre asszisztens edzőjével, Mészáros Márkkal, hogy amikor összeegyeztethető a Kórház utcai munkájával, a 33 éves balhátvéd is pályára lép a bajnoki mérkőzéseken. Mellette a középpályára érkezik még tapasztalt játékos Ursz József (39) személyében, aki hat és fél éve jaminai színekben vonult vissza, ám most újból kedvet kapott a focihoz. További létszámgyarapodást jelent, hogy hosszú sérülésből felépülve, csatlakozott a kerethez a támadó Leszkó Alex Adolf (21), illetve a védelemben szerephez juthat az ifiktől felkerülő Lipták-Pikó Balázs (20).

– Túlteljesítettük az őszi terveket, ezzel együtt az elsődleges célunk a felsőházi részvétel biztosítása lesz. Persze azért bízunk benne, hogy a folytatásban is tudunk szép eredményeket elérni. Kicsi a különbség a felsőházba pályázó csapatok között, ami a rájátszást is érdekessé teheti – prognosztizálta a tavaszi idényt Pozsár Gábor.