CZ-Gyulasport NKft.–Csorvási SK 25–23 (12–10)

Kézilabda NB II.-es női mérkőzés. Gyula, 100 néző. V.: Héjja, Kónya. Gyula: Madera-Domokos – Csapó- Kovács H. 1, Hős K. 4 (1), Papné-Lukoviczki 3 (2), Szabó K. 3, Milyó 6 (3), Nagy P. 3. Cs.: Antal (kapus), Farkasinszki D. 1, Kovács A., Kovács K. 2, Ladics 2, Lukács, Németh Cs., Vólent, Kertes. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. Csorvás: MIKE – Gyenes 3, Gelegonya, BARÁTH B. 11 (2), Baráth Zs. 1, Valaczkai, Márton R. 1. Cs.: ZSIGA (kapus), Ivanics D. 2, Réti 1, Zahoránné 1, Kurucz 3, Lipták, Tóth-Greksza, Lévai. Edző: Ivanics-Gyemó Anita, Baráth Lajos. Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 9/6, ill. 2/2.

A jó védekezésnek köszönhetően kevés, a 20. percig csak 11 gól született. Kétgólos hazai előnnyel fordultak a csapatok, de továbbra is kapkodás, eladott labdák, kihagyott ziccerek jellemezték mindkét csapat játékát. A hazai csapat lövői több esetben is tehetetlennek bizonyultak a vendégek kapusával szemben. A 2. félidőben a Gyula vezetett egy-két, a 45. percben három góllal, ám ennek ellenére az 50. percben még senki nem tudhatta, hogy melyik csapat hagyja el győztesen a pályát. Végül igazi presztízscsatában a nagyot küzdő hazaiak felé billent a mérleg nyelve, de a csorvásiakat is megilleti a dicséret, mert egy percig sem adták fel.

Mezőtúri AFC–Szarvasi NKK 16–21 (10–10)

Női. Mezőtúr, 50 fő néző. V.: Matics, Nádasdi. Szarvas: NAGY B. – Buzási 2, Balogh V. 3, Nyerges, Papp O. 2, MAJOROS 9 (5), Paska. Cs.: Juhos, Skorka (kapusok), Fodor, Óvári, Jani, Száva, TASGYIK 4, Trnyik, Závoda 1. Edző: Száva Flórián. A Mezőtúr legjobb dobója: Tóth M. 4. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 5/5.

Az első félidőben felváltva estek a gólok, de rendre a vendégek vezettek. A szünetig a gyakran durván védekező mezőtúriak kiegyenlítettek. A 2. félidő elején át is vették a vezetést, de elhúzni nem tudtak. A 43. percben 14–14-nél Majoros két hétméteres góljával visszavette a vezetést az NKK, és a fáradó hazai csapat az utolsó 15 percben csak egyszer tudta bevenni a jól védő Nagy Barbara kapuját.

Deszki SC–Orosházi NKC U22 30–27 (18–16)

Női. Deszk, 30 néző. V.: Nagy L., Szekeres. Orosháza U22: Gedó – RÉVÉSZ 7, PAPP E. 8 (4), Bedron 1, KESZELI 4, Patkós 2, Balaskó 3. Cs.: SZŐKE (kapus), OROVECZ 1, Buczku, Csompora, Jáhn 1, Prozlik. Edző: Nagy Ferenc. A Deszk legjobb dobója: Vass 10 (2). Kiállítások: 0, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 4/4.

Tartalékosan, hat kulcsemberét nélkülözve utazott el az Orosháza Deszkre. Megilletődötten kezdtek a vendégek, nem találták az ellenszert, de 1-5 után rendezték a sorokat és a félidőre két gólra olvasztották a deszki előnyt. A 2. félidőben többször is kiegyenlített az Orosháza, de átvenni nem tudta a vezetést. A végén már a fáradtság, a fiatalság is közrejátszott abban, hogy döntő szituációban kétszer hibázzon a csapat, így a Deszk győzött.

Bácsalmási PVSE–Gyomaendrődi NKSE 33–26 (17–13)

Női. Kelebia, 125 néző. V.: Szászfai, Tasnádi. Gyomaendrőd: Botos – Dinya, Kereki N. 10, Mag 5 (1), Pomázi, Farkasinszki Z. 9 (4), Gellai 2. Cs.: Pintér. Edző: Lakatos Tibor. A Bácsalmás legjobb dobói: Dankó 9 (2), Szabó L. 9. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 5/5.

Az első félidő elején jól tartotta magát a mindössze egy cserével érkező gyomaendrődi csapat, ám az ezt követő hullámvölgy után már nem tudott visszakapaszkodni.