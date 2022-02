Békéscsaba 1912 Előre–Gyirmót FC Győr 3–1 (0–0)

Labdarúgás Magyar Kupa mérkőzés, a legjobb 8 közé jutásért. Békéscsaba, 1060 néző. V.: Antal (Punyi, Kovács G.). Békéscsaba: Czinanó – Bora, Zvara, Mikló, Sipos (Szabó Cs., 60.), Albert I. – Hodonicki, Horváth P., Gránicz (Váradi, 60.) – Ilyés T. (Oláh Á., 79.), Paudits (Varga Sz., 79.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs. Gyirmót: Hársfalvi – Major M. (Szegi, 54.), Ikic, Karacs, Zeke – Ventúra – Van Kessel (Hasani, 54.), Kovács D., Vogyicska (Nagy P., 63.), Herjeczki (Medgyes, 54.) – Mayer Á. (Varga B., 54.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Sárga lap: Czinanó a 69., Váradi és Karacs a 83., Zvara a 88. percben.

Szögletarány: 4:9 (0:1).

51. perc: Zvara ívelt középre gyönyörűen Ilyés Tamáshoz, aki egy lövőcsellel becsapta Karacsot, és a kapus mellett higgadtan, jobbal a bal alsó sarokba helyezett, 1–0.

53. perc: Mikló indult meg a saját kapuja elől, aki Hodonickihez játszott, ő Grániczot hozta helyzetbe, aki jobbal a bal alsóba lőtt, 2–0.

68. perc: Jobb oldali bedobás után Ikic csúsztatta meg a labdát, Ventúra pedig néhány lépésről jobbal a jobb alsóba passzolt, 2–1.

90. perc: Hodonicki lőtt balllal 18 m-ről, a labda Zekét is érintve a jobb alsó sarokba csapódott, 3–1.

Nincs egyszerű dolga a tudósítónak, amikor a mérkőzés első félidejéről kell írnia. Egyetlen komolyabb helyzetet jegyezhettünk fel, ami Herjeczki Kristóf nevéhez fűződik. A gyirmóti játékos a lefújás előtti pillanatokban kínálta meg egy igen kellemetlen lövéssel Czinanó Antalt. Ezen kívül még szintén Herjeczki és a hazai oldalon egy ízben Horváth Péter veszélyeztetett. Nem rágta le a körmét izgalmában az szépszámú, a mintegy 1000 fős publikum. Jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, a játékosok igyekeztek, hajtottak, futottak, de túlságosan is sokat hibáztak, s ahogy fentebb is írtuk, csak elvétve jutottak el az ellenfél kapujáig. A két edző – láthatólag – a bajnokságra gondolván főként azokat a játékosokat szerepeltette, akik máskor kevesebb játékpercet kapnak. Az igyekezetre nem lehetett panasz, de kiugró teljesítményt egyik oldalon sem láttunk. Mintha nem is ugyanazt a mérkőzést láttuk volna a szünet után, pedig egyik edző sem változtatott. Két mintaszerű akció végén két perc alatt két gólt lőtt a Békéscsaba, előbb Ilyés Tamás, majd Gránicz Patrik vette be Hársfalvi András kapuját. Hirtelen sürgőssé vált a helyzet a gyirmótiaknak, Csertői Aurél vezetőedző egyszerre négy máskor alapembert is harcba dobott, csapata pedig beszorította kapuja elé a Békéscsabát. Jól állta a sarat a csabai védelem, s bár Ventúra szépített, újabb gólt már nem tudott lőni az élvonalbeli csapat, sőt, a 90. percben a Csaba növelte az előnyt, eldöntve minden fontos kérdést. A Békéscsaba teljesen megérdemelt győzelmet aratott a kisalföldi csapat ellen.

Az Előre utoljára 2016-ban járt a legjobb nyolc között, akkor még egy kört ment a csapat.

Jó: az egész csapat, ill. Herjeczki, Ventúra.

Schindler Szabolcs: – Hétvégén volt egy nagyon rossz eredményünk, viszont sikerült rendet raknunk, sok helyen változtattam a csapaton. Az első félidőben nagyon fegyelmezetten játszottunk, a szünet után ültek a kontrák, sok lehetőségünk volt. A mérkőzés összképét nézve elmondható, hogy egy nálunk erősebb csapatot sikerült legyőznünk, ami bravúr. Helyenként jól játszottunk, de az akarásnak köszönhetően megérdemelten nyertünk ma.

Csertői Aurél: – Nem játszottunk jól, olyan gólokat kaptunk, hogy én szégyellem magam a srácok helyett, de gondolom, ők is szégyellik magukat. Sokkal jobban játszott a Békéscsaba, megérdemelten jutottak tovább.