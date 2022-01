– A csapatnál nagy volt az öröm, hiszen az aranyérem mellett Mészáros Viktória a kupa legjobb játékosának járó elismerést is átvehette. Gratulálunk minden résztvevőnek és Szerb Katának, méltó lezárása volt a 2021-es évnek! – írták beszámolójukban a gyulai klub hivatalos közösségi oldalán.

A tornagyőztes gyulai csapat névsora: Freiberger Stella, Pribék Andrea, Bukor Zoé, Nagy Katalin, Mészáros Viktória, Kónya Andrea, Danics Boglárka, Szelei Nóra. Edző: Szerb Katalin.

A Gyulai Amazonok felnőtt csapatánál minden évben díjazzák a klub év játékosát, ezt az elismerést pedig az idei évzárón adták át. A díjat a felnőtt gárda meghatározó játékosa, a Nagykátán győztes U15-ös csapat edzője, Szerb Katalin érdemelte ki.

– Alázatos munkájának is köszönhetően nagy fejlődésen ment keresztül. Amellett, hogy nagyon sok fontos gólt szerzett egész évben, mezőnymunkája és futómennyisége a mérkőzéseken kiemelkedő, edzéslátogatottsága példaértékű. Edzőként is tevékenykedik nálunk, az U14-es lányok mellett az U15-ös futsal csapatunk trénere is, akikkel nagyon szép sikerek előtt áll idén is – méltatták a Gyulai Amazonok közösségi oldalán.