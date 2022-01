Elkészült a 2022-es hazai és nemzetközi versenynaptár. Ez a későbbiekben még változhat, hiszen a járványhelyzet és az ehhez kapcsolódó biztonsági intézkedések befolyásolhatják az eseményeket. A női tornászok számára világkupaversenyekkel kezdődik az év már februárban (Cottbus, február 24–27.), majd a következő hónapban további kettőt is rendeznek (Doha, március 2–5. és Stuttgart, március 18–20.). Tavasz végén, nyár elején három helyszínen is rendeznek világkupát, május 26-tól Várnában, június 9-től Eszéken és június 16-tól Koperben, de lesz Európa-bajnokság augusztusban Münchenben és világbajnokság október 29. és no-vember 6. között Liverpoolban is. Emellett sor kerül nemzetközi tornaversenyre Szombathelyen, méghozzá szeptember 30. és október 2. között a World Challenge Cupra. A Mesterfokú bajnokságot idén is Győrben tartják november 25. és 27. között. A részletes versenynaptár a Magyar Torna Szövetség honlapján olvasható.