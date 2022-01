A húszéves pályafutás után búcsúzó Iványi Zoltán statisztikája

A sokak által csak „Iveszként” ismert Iványi Zoltán az élvonalbeli mérkőzéseken betöltött szerep mellett 95 alkalommal volt alapvonalbeli játékvezető, 15-ször tartalék, és 16-szor videóbíró, négy alkalommal (2011 – Videoton–Kecskemét; 2015 – FTC–Videoton; 2016 – Újpest–FTC; 2019 – Bp. Honvéd–Videoton) vezetett Magyar Kupa döntőt. 2004-ben került a Békés megyei Játékvezetői Bizottság kötelekéből az országos kerethez, ahol évente vette a lépcsőfokokat. Az első NB-s mérkőzést a Kiskunhalas–Sátoraljaújhely NB III.-as találkozó jelentette számára 2004 júniusában. Egy év után, 2005 augusztus 6-án már az NB II.-ben is bemutatkozott, a Nyíregyháza–Jászapáti találkozón. Az NB III.-ban négy, az NB II.-ben 95 mérkőzésen tevékenykedett játékvezetőként. Futsalban 2007-ben és 2009-ben, nagypályán 2010-ben, 2017-ben és 2018-ban választották meg az Év játékvezetőjének. Külföldön tizenkét nemzetközi mérkőzésen működhetett tartalék játékvezetőként, ilyen volt többek között a Juventus–Manchester City Európa Liga összecsapás.

Óriási elfogadottságra tett szert

Szpisják Zsolt, az MLSZ Területi igazgatója, korábbi nemzetközi játékvezetői asszisztens az elmúlt évtizedekben sokat dolgozhatott együtt Iványi Zoltánnal a hazai és a külföldi találkozókon is. – A magyar játékvezetés egyik legnagyobb alakja búcsúzott – mondta Szpisják Zsolt. – Szerencsésnek érezhetem magam, hogy pályája elejétől számtalan alkalommal működhettem vele, közte nemzetközi mérkőzéseken is. Személyiségével, kommunikációjával és persze jó döntéseivel óriási elfogadottságra tett szert a játékosok körében. Meggyőződésem, éveket kell várni, hogy hasonló karakterű játékvezetőt láthassunk az élvonalban.

Szurkoltak a megyei kollégák

Ritka az olyan mérkőzés, amikor nemcsak a pályára lépő két csapatnak, hanem a játékvezetőknek is külön szurkolótábora van. Iványi Zoltán búcsúmérkőzésén így volt, hiszen egy busznyi játékvezető-kolléga utazott fel Pestre,akik egy Iványinak szóló molinót is kifeszítettek. – Ennél szebb befejezést el sem lehet képzelni, hogy egy Békés megyei játékvezetői hetes tagjaként (a partvonal mellett Albert István és Medovarszki János, negyedik játékvezetőként Andó-Szabó Sándor, a VAR-játékvezető Csonka Bence, a két VAR-asszisztens, Buzás Balázs és Hanyecz Bence, mint operátor tevékenykedett – a szerző) köszönhettem el az aktív játékvezetéstől. Az is megmelengette a szívemet, hogy mintegy harminc–negyvenfős Békés megyei játékvezetői csapat támogatott a helyszínen, akiknek ezúton is köszönöm a szurkolást! – mondta Iványi Zoltán.