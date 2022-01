A szabadkígyósi játékos-edző, ifjabb Szabó Zoltán már a korábbi napokra is adott ki egyéni futásokat tartalmazó házi feladatot, hogy a labdarúgók ne alapok nélkül lássanak munkához. Az öt hét során a keddi gyakorlások szabadtéren folynak. Eleinte a fizikális felkészítésen lesz a hangsúly, tartós futásokkal és kondíciót javító erősítő gyakorlatokkal. A pénteki termi foglalkozásokat kezdettől labdával végzi a gárda, a szombatok pedig a nagypályás játékról szólnak egészen a február 19-i gyomaendrődi bajnoki rajtig. – A keretünkben egyelőre nincs változás, de szeretnénk igazolni játékosokat, mert akadnak sérültjeink, akikre tavasszal nem támaszkodhatunk, illetve olyan játékosok is, akik nem itt tanulnak, vagy dolgoznak. Nem könnyíti meg a helyzetünket, hogy változatlanul grassroots keretek között működünk, és ehhez ragaszkodunk a jövőben is. Olyan fiatal játékosokat igyekszünk megnyerni, akik alkalmazkodni tudnak a lehetőségeinkhez. Nyitva áll az öltözőajtónk mindazok számára, akik esetleg kiöregedtek az ifik közül, de szeretnének megy egyes felnőtt szinten játszani – mondta Szabó Zoltán technikai vezető.