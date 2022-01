A második játékban a hazaiak szerezték az első pontokat. Összeszedettebb lett a játékuk, különösen a védőmunkájuk vált hatékonyabbá a frissen szerződtetett a brazil Tassia Gonçalves de Oliveira feljavulásának köszönhetően. A kissé meglepett vendégek gépezete 8:4-es hátrányban kapott némi „olajat”, ám 10:7-nél Tóth Gábor mégis úgy döntött, hogy tanácsokkal látja el játékosait. Meg is lett a foganatja, hiszen Zólyomi pontot érő sánca, majd ásza után egalizált a BRSE. Miután Drpa is eljátszotta ezt a sajátos duplát, már a csabai csapatnál volt az előny, először a szett során (11:12). Innen pedig már nem „lassítottak” vissza Mocsányi Ritáék. A DVTK játékosai lelkesen harcoltak, de három pontnál így sem tudtak közelebb kerülni, és végül Glemboczki bombái 26 perc után meghozták az újabb játszmát is a vendégek számára (18:25).