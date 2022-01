Padla József: – Meglátszott, hogy pihenőből jöttek vissza a játékosok, akik próbáltak vigyázni egymásra. Ennek ellenére akadtak szép momentumok is a pályán, a mérkőzés jól szolgálta a felkészülésünket. Annak külön örülök, hogy a fiataljaink is jól szálltak be a játékba az NB I.-es vendégek ellen.