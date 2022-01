A kék-fehéreknél a hétfői, szerdai és pénteki napokon vannak az edzések, február elejétől pedig a hétvégi tesztmérkőzések is előtérbe kerülnek. Ezekből nem kevesebb, mint négyet kötöttek le napirendre. Február 4-én a gyulai Grosics Akadémia U19-es gárdája ellen kezdik a sort, majd megmérkőznek a Kaszaperrel, továbbá két alkalommal a Végegyháza második számú csapatával. – Az eddigi foglalkozásokon szép számmal voltunk, remélhetőleg ez a lendület a későbbiek során is megmarad. Régi-új arc a külföldi munkavállalásból hazatérő rutinos védő, Csatlós Zoltán (29), valamint az egykori saját nevelésű támadó, Kecskés Erik Attila – újságolta el Multyán Péter, aki változatlanul nem számíthat a testvére, Multyán Csaba szolgálataira. A gólzsák visszatérése a makacs sérülése miatt bizonytalan. Egyelőre a Hevesből hazaköltöző 20 esztendős Kecskés Erik Attilával sem kalkulálhatnak hivatalosan, mivel eddigi csapata, a megye kettes Mátrai Sportcentrum Egyesület pénzt kér az átigazolásáért cserébe. A 75 ezer forint előteremtését egyedi módon igyekeznek megoldani Kunágotán, ugyanis azt a csapat dobja össze. Ha együtt lesz az összeg, a Békéscsaba 1912 Előre korosztályos csapatát, a Felsőtárkányt és az Istenmezeje SE-t is megjárt támadó majd 10 év után húzhatja fel újra nevelőegyesülete mezét.