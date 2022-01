– Abigél az őszt már a debreceni Interfencingnél kezdte meg, miközben korosztályt is váltott, a serdülőből „kiöregedve” immáron a kadetteknél versenyez. Fejlődése töretlen, az új korosztályában is éremmel zárta az országos bajnokságot – mondta a fiatal szakember, aki továbbra is figyelemmel követi egykori tanítványa sorsát. A Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület jó kapcsolatban van Kis Abigél klubjával és a TFSE csapatával is, a három szakosztály ősszel is tartott egy roppant hasznosnak bizonyuló közös edzőtábort. – Kicsit szokatlan ez, sokan meglepődnek azon, hogy a versenyeken is szurkolunk egymás vívóinak – jegyezte meg a vezetőedző. Az orosháziak elsősorban a gyermek- és újonckorosztályokban versenyeztek 2021-ben.