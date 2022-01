– Számomra nagyon fontos a kihívás, a feladat, és Nyíregyháza egy olyan város, ahol évek óta nagyon jó csapat működik és szeretik az emberek a sportágat. Most a legfontosabb, hogy január végéig úgy megerősítsük a felnőttkeretet, hogy a gárda megnyerje a magyar bajnokságot – mondta Szasa Nedeljkovics, aki a vezetőedző, Németh Szabolcs munkáját is segíti majd. A tavaly duplázó Nyíregyháza a mostani idényben több mérkőzésen is gyenge teljesítményt nyújtott, a játékoskereten pedig már eddig is többször változtatni kellett. A Fatum a bajnokságban hét forduló után második, a Magyar Kupa elődöntőjének első, hétfői mérkőzésén pedig 3:0-ra kikapott a Szent Benedek RA otthonában, így a pénteki visszavágón bravúrra lesz szüksége a fináléba kerüléshez.