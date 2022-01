Fordulás után nagyobb sebességre kapcsoltak a vendégek, és a 34. percben Kukely Klára két góljával 21–21-re egyenlítettek, majd Andróczki találatával a vezetést is átvették. Ekkor Herbert Gábor időt kért, mert érezte, hogy most kell megállítani a csabaiakat, különben elúszik a mérkőzés. A folytatásban felváltva estek a gólok, a lila-fehérek fokozatosan növelték az előnyüket, a 39. percben már 25–22-re vezettek. A hazaiak erősítettek, és a 41. percben . egyenlíteni tudtak (25–25). Érdekes, változatos volt a mérkőzés. A 47. percben az orosháziak Márczy góljával átvették a vezetést (27–26), de három perccel később az Előre 29–27-re fordított, amikor Herbert Gábor időt kért. A hajrá is érdekesen alakult, kétgólos lila-fehér előnynél, az 55. percben Papp Bálint is időt kért. Az 56. percben Herbert Gábor kapott sárga lapot, mert vitatta a játékvezetők ítéletét. A végén a Békéscsaba még egyet hozzá tett, így három góllal győzött a találkozón. A fordulatokban gazdag megyei rangadón a jobb erőkből álló, százszázalékos Békéscsaba megérdemelten nyert, de a hazaiak is dicséretet érdemelnek a mutatott teljesítményükért.