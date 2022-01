Berke Loránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke:­

– Az elmúlt évet sikeresen zártuk, sportolóink a világversenyeken számos érmet, köztük aranyakat nyertek. Az idén ennek a tendenciának a folytatását várjuk. Az év első versenyét Vésztőn rendezzük márciusban, a Raw fekvenyomó országos bajnokságot, és ugyanebben a hónapban lesz Litvániában a Raw masters erőemelő-Európa-bajnokság. Több új támogatója is van a szövetségnek, az új évben új weblapot kap a szervezet, és folytatjuk a digitalizációs fejlesztéseket, új felületet kap az online nevezési rendszer és a versenyengedély-kérő ­felületeink is. Örvendetes, hogy nő a szövetségbe lépő új egyesületek száma, és emelkedik a versenyzői ­létszám is. Augusztusban Győr ad otthont az idei fekvenyomó-Európa-bajnokságnak. Ami a versenyzői terveimet illeti, a Marvel Team SE színeiben ott leszek a vésztői ob-n, és szeretnék Győrben a kontinens-bajnokságon is bizonyítani­.

Jámbor Zoltán, a HED-LAND Mezőberényi SE asztalitenisz-szakosztályának menedzsere :

– Jelenleg két osztályban is vezetjük a tabellát, és szeretnénk feljutni a férfi Extraligába, valamint az NB I.-be. Ha ez sikerül, akkor a nyáron olyan erősítéseket tervezünk, hogy az Extraligában esélyünk legyen a final fourra, és ha már ott vagyunk, szeretnénk érmes helyezést elérni, ami mérföldkő lenne a mezőberényi asztaliteniszsport történetében. Mindehhez igyekszünk bővíteni a szponzoraink és támogatóink számát. Jelenleg huszonnyolc igazolt sportolónk van, akik közül az amatőrök a megyei I., és II. osztályú csapatbajnokságban szerepelnek.