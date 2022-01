Az MKBSZ alelnökeinek személye sem változott, így a jövőben is Király István – aki a WAKO világszervezet alelnöke és a sportág európai szövetsége, a WAKO Europe elnöke is –, Juhász Gábor és Katona Attila töltik be a tisztségeket. A közgyűlésen résztvevők új elnökséget is választottak, a szövetség főtitkára pedig Mórádi Barbara lett.

A megválasztott új elnökség tagja lett Békés megyéből Gasparik Róbert (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat), Debreczeni Dezső (Békéscsabai JALTE), Puravecz Péter (Contact KTHE, Orosháza). A Fellebbviteli Bizottság elnöke Gregor László (Békéscsabai JALTE) lett.

Az eseményen 50 tagszervezet képviselői jelentek meg. A jelenlévők a tisztújítás mellett a többi között meghallgatták a szakvezetők beszámolóját a tavalyi felnőtt vb-n és utánpótlás Eb-n való eredményes szereplésről. Galambos Péter beszámolt a 2017 és 2021 között időszak legfontosabb történéseiről. Az elnök kiemelte, hogy a sportágat tavaly a tokiói olimpián a NOB teljes jogú olimpiai taggá nyilvánította, valamint, hogy Magyarország egyaránt nagy sikerrel rendezte meg 2017-ben a sportág felnőtt világbajnokságát, 2019-ben pedig az utánpótlás Európa-bajnokságot.