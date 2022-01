A második félidőt jól kezdte a viharsarki alakulat, s bár egy-két érdekes ítélet – amikor egy sportszerűséget figyelmen kívül hagytak a játékvezetők, s közben a hazai padnak egy technikait is adtak –, egy pillanatra megzavarta a csapatot, ám mindez mintha tűzbe is hozta volna. Az ellenfél nem tudott sokat hozzátenni a játékhoz. Támadásban Krisztics, Balog Gábor és Acsimovics vitte a prímet, miközben a védekezés is helyreállt.

Az utolsó negyed óriási csatát hozott. Döntőnek bizonyult Cvijin labdaszerzése, majd zsákolása, majd a büntetőknél Krisztics, s a legvégén Balog Gábor magabiztossága, mert így a derekasan harcoló Pénzügyőrnek már nem volt lehetősége arra, hogy kicsikarja a fordítást.

Balog Vilmos: – Gratulálok a csapatnak, de ugyanez kijár a Pénzügyőrnek is. Mindkét csapat nagyot dolgozott.