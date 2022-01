Az MTK Nyílt fedett pályás versenyén ugyanezen a napon rúdugrásban két békéscsabai lányt neveztek be, de csak egy indult, mert Erős Eszter a verseny napján megbetegedett. Kovács Patrícia azonban indult és a 9. helyezést ért el 300 cm-es eredménnyel.

Magyarországi klubtársaihoz mérten az amerikai sportösztöndíjas Novák Natáliának sem telnek kevésbé eseménytelenül a napjai. A 23 éves futó a hétvégén a michigani Hillsdale városában két egyéni és egy váltószám teljesítésére vállalkozott. Erőfeszítéseit teljes siker koronázta, hiszen mindhárom alkalommal az első helyen végzett.

Az Academy of Art University színeiben induló Novák a Wide Track Classic meghívásos versenyen állt rajthoz, először 800 méteren, és 2:12:61-es idővel – ismét egyéni csúcsot futva – győzött. Eredményével az USA Divízió II-es szintű nemzeti ranglistáján jelenleg az 5. helyen áll, egyeteme történetében pedig ezen a távon vezeti a ranglistát. Szombaton vegyes váltóban (1200, 400, 800, 1600 m) indult a csapatuk, ahol Natália a befutó, 1600 méteres távot teljesítette, és nagy előnyt felhalmozva itt is az első helyen fejezték be a versenyszámot. A hétvége harmadik próbatételét a 3000 méteres szám jelentette, ahol a 20 fős mezőnyben rajt-cél győzelmet aratott.

A Tóth Sándor edzéstervét az Egyesült Államokban is követő versenyző a héten immáron második alkalommal érdemelte ki az U. S. Track & Field and Cross Country Coaches Association (USTFCCCA, Amerikai Atlétikai Terepfutó Edzők Szövetsége) All-Academic díját is, a 2021-es mezei futó szezonban nyújtott egyéniben és csapatban nyújtott teljesítményével és tanulmányi eredményével.