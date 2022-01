A megyei I. osztályú bajnokság kilencedik helyén tanyázó kék-fehérek heti szinten három szabadtéri, illetve termi foglalkozással készülnek a Nagyszénás elleni február 19-i bajnoki rajtra. Ehhez pluszba jönnek még a szombati tesztmeccsek. Mint az Kiss Lajos technikai vezető tájékoztatásából kiderült, gyakorló mérkőzésekből a tervek szerint négyet játszanak le, ehhez a környező településekről, Füzesgyarmatról, Püspökladányból, Sárrétudvariból és Okányból választottak erős partnereket, és valamennyi találkozó helyszíne a füzesgyarmati műfüves pálya lesz. A játékoskeretben várhatók változások, hiszen a kapus Szász Dávid visszavágyik Dévaványára, Répási Balázst és Czvalinga Márkot pedig a hírek szerint a Végegyháza hívja. Az ő váltásukhoz azonban – a téli átigazolási időszaknak megfelelően – a kluboknak is egyezségre kell jutniuk, vagyis a szeghalmiaknak is hozzé kell majd járulniuk. Az esetleges távozók mellett új emberek is feltűnhetnek az alapozás kezdetére, de a személyüket konkrét megállapodás hiányában egyelőre homály fedi. Az őszi teljesítmény alapján a szeghalmiaknak matematikailag még maradt esélyük a felsőházi rájátszásba kerülni, ehhez viszont komoly bravúrokra is szükségük lenne. Éppen ezért a realitás talaján maradva, az alsóház megnyerése lehet elérhető cél.