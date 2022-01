A riói és tokiói olimpikon gyalogló, Kovács Barbara évek óta visszajár Portugáliába, egy időben Faró, az utóbbi időszakban a Lisszabontól 250 kilométerre Algarve régióban található tengerparti város, Albufeira számít a bázisának. Barbara Tóth Sándor mesteredzővel telefonon tartja a kapcsolatot, hiszen felkészítőjének az itthon alalpozó versenyzőkkel kell együtt dolgoznia.

– A három hétre tervezett edzőtáborban túl vagyunk az első hét napon. Szerencsésnek érzem magam, hogy sikerült ide kijutnom, hiszen az otthoni időjárási viszonyok nem engednék meg ezt a fajta mennyiségi és minőségi edzésmunka elvégzését – írta beszámolójában Kovács Barbara, aki a Pokrovenszki József felügyelte nyíregyházi és a Srp Miklós vezette Honvéd versenyzőivel készül Portugáliában.

Kovács Barbara

Eddig minden tréningem a Tóth Sándor edzőm által előre megírt edzésterv szerint halad, sőt még meglepetést is sikerült okoznom neki és magamnak is. Az edzésekben nagy segítség számomra, hogy a honvédos Venyercsán Bencével edzünk együtt. Igyekszünk egymáshoz alkalmazkodni, hiszen az edzések alatt teljesíteni kívánt tempónk általában megegyezik. A második héten hosszabb távokat megyünk, ehhez majd párosulnia kell a tempónak is. Várom, hogy tudok-e még meglepetést okozni, és jobban teljesíteni, mint azt Sanyi bácsi leírta. A környezet szuper, a szállodához tartozik egy atlétika pálya és egy konditerem is. Az időjárás nekünk kedvez, eső eddig nem volt, süt a nap, néha fúj a szél, de az csak megerősít minket.

Bogdán Annabella, a Kopp Békéscsabai AC gerelyhajítója január 10-e óta a Kanári-szigeteken, a tenerifei edzőtáborban a Magyar Atlétikai Szövetség kiemelt gerely szakág edzőivel, versenyzőivel készül fel a szezonra, a munka egészen január 28-ig tart.

Novák Natália, a Kopp Békéscsabai AC amerikai sportösztöndíjas atlétája egy héttel a New Yorkban három sikeresen megvívott versenye (egyéniben egy első és egy második, váltóban egy első helyezés) után ezúttal Kansasban, a Pittsburg State's Robert W. Plaster Centerben a Rumble in the Jungle elnevezésű meghívásos versenyen futott két számban is. A San Francisco-i Academy of Art Track&Field színeiben versenyző 1998-as születésű futó 2020 óta először indult 800 méteren, ahol kiválóan szerepelt, több, mint egy másodperccel megjavítva az eddigi legjobb idejét a 30 fős mezőnyben a második helyen ért célba. Ideje: 2:13,37 perc. A 4x400 méteres váltóban 20 csapat versengett, kvartettjük Natália remek hajrájával 3:51,79 perccel győzött. Novák legközelebb január 28-29-én a Hillsdale Wide Track Classic versenyen, a michigani Hillsdale-ben (Michigan) Hillsdale-ben áll rajthoz.