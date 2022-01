Egy ideje már nálunk edz a játékot újrakezdő 29 éves szélső, Lipták Viktória, aki utoljára 2018-ban Gyulán kézilabdázott. Várhatóan vele is számolhatunk majd. Ahogy eddig is, a továbbiakban is próbálunk ügyes ifistákat a felnőttcsapatba építeni. Náluk is voltak sérültek, de Popol Gréta és Lévai Valentina is felépült, mindketten elkezdték a munkát. A felkészülésnek január első hétfőjén vágott neki a csapat, heti 3–4 edzés szerepel a programban. – A helyi tornacsarnokban készülünk, emellett kondizunk, s ha az időnk engedi, a szabadban futunk is. A felkészülés derekán játszanánk az első tesztmérkőzéseket, egyelőre még keressük az ellenfeleket. A tavaszi várakozásokról a csorvási edző így beszélt: – Szeretnénk megtartani a jelenlegi helyezésünket, de nem mondunk le arról sem, hogy feljebb kerüljünk. Erre, egy az őszihez hasonló eredményes rajttal minden esélyük meg is van. A sikeres szerepléshez a csapat a február 19-ei rajton a Deszk ellen teheti meg az első lépést.