Ősszel komoly gondot okozott a sárréti alakulat háza táján, hogy nem akadt stabil pontjuk a kapusposzton. Ezt igyekeztek elsősorban orvosolni a téli holtidőben, és Szabics József személyében rá is akadtak az ideális megoldásra. A játékot újrakezdő hálóőr remekül mutatkozott be az Oros Ablak-Békés Megyei Teremkupán, nem rajta múlott, hogy a piros-fehérek nem jutottak be a sorozat döntőjébe. Hozzá hasonlóan jól teljesített a másik új szerzemény, Burai Dezső Armand. A 19 esztendős szélső a karcagi utánpótlásban pallérozódott, de többször szerepelt már a felnőtt együttesben is, az őszi idényt azonban kihagyta, az időközben magas célokat kitűző kunságiaknál.