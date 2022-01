Atlétika 42 perce

Jól kezdte az évet New Yorkban Novák Natália

Kifejezetten eredményesen kezdte a fedettpályás szezont Novák Natália, a Kopp Békéscsabai AC amerikai sportösztöndíjas atlétája. A San Francisco-i Academy of Art Track&Field színeiben versenyző futó a hétvégén New Yorkban, az Armory Track&Field Centerben állt rajthoz két verseny keretében is.

G. P. G. P.

/Fotó: Kopp Békéscsabai AC/

/Fotó: Kopp Békéscsabai AC/

Először az MLK Collegiate Relays elnevezésű viadalon, ahol váltócsapataival (vegyesben és 4x400 méteren indult) két első helyezést ért el. Szombaton a Lions Indoor Invitational fedettpályás, meghívásos versenyen szerepelt, ahol 3000 méteren a második helyen ért célba, és több mint 4 másodperccel megdöntötte az egyeteme, az Academy of Art University 2018 óta fennálló rekordját. A 9:40,06 perces idő természetesen új egyéni csúcs is egyben. Ezzel az eredménnyel az Egyesült Államok top 10-es ranglistáján a 8. helyre került. Natália már a táv elején a második helyen haladt, pozícióját végig meg is tudta tartani.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában