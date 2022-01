A látszat csal, mert bár a borsodiak eddig csupán egy pontot szereztek a 8 forduló során, a legtöbb mérkőzésen nagy erőfeszítésre késztették aktuális ellenfelüket. A két csapat a 2021. október 21-én, Békéscsabán lejátszott találkozóján sem történt meglepetés, a Békéscsaba három szettben legyőzte a vasgyári csapatot, de azon a mérkőzésen is a maximumhoz közel kellett teljesítenie Tóth Gábor csapatának, és szombaton sem vehetik félvállról ellenfelüket.

A diósgyőriek célja az Extraligában maradás, és e cél érdekében a napokban egy rutinos, 30 esztendős játékost igazoltak. A brazil Tassia Gonçalves de Oliveira több poszton is otthonosan mozog. Tapasztalatát hazáján kívül Portugáliában, Izraelben, Franciaországban és Svájcban szerezte. A diósgyőri együttes nagyon fiatal, több játékos is 20 év alatti, a többség pedig 21-22 éves, a brazil játékostól joggal remélik azt, hogy tartást ad a gárdának. A játékos az elmúlt héten az Újpest ellen már be is mutatkozott és 4 pontot szerzett. A csabaiak ugyanakkor már nem találkoznak az őszi mérkőzésen játszó bosnyák Arijana Joviccal akivel a napokban szerződést bontottak.

A miskolci Generali Arénában szombaton 18 órakor kezdődő bajnoki mérkőzést Szarka János István és Halász Tibor vezeti.

A békéscsabaiakra egyébként egy nagyon feszes és kemény februári program vár, 2-án, 18 órától Békéscsabán rendezik a Vasas Óbuda elleni Magyar Kupa elődöntő visszavágóját. Módosítva az időponton, február 6-án, vasárnap érkezik a Viharsarokba az UTE (kezdés: 17 óra), majd négy nappal később a bajnoki címvédő Fatum-Nyíregyházát látják vendégül Békéscsabán (17.45).

Az Extraliga állása: 1. Swietelsky-Békéscsaba 22 pont (24:6, 8 mérkőzés), 2. Fatum-Nyíregyháza 21 (21:8, 8), 3. Szent Benedek Röplabda Akadémia 15 (17:8, 7), 4. Vasas Óbuda 15 (17:10, 7), 5. 1.MCM-Diamant Kaposvár 10 (12:16, 8), 6. UTE 8 (11:17, 8), 7. MTK Budapest 4 (6:22, 8), 8. Diósgyőri VTK 1 (3:24, 8).

Szerdán ülésezett a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége. Módosították a versenynaptárt, egy korábban már elfogadott előterjesztés alapján 2022. május 8-ig véget érnek a felnőtt bajnokságok.