Meg is feleltek, hiszen a hetedik helyen álló serdülők a Vasast és az MTK is legyőzték idegenben az első osztályban, a most is zajló első osztályú ifjúsági pontvadászatban jelenleg tizenegyedik csapatra sem lehet panaszunk. A lányokon látszik a nagyobb leterheltség, de az NB II.-es szerepléssel, a felnőttekkel való találkozással csak nyerhetnek akkor, amikor csatlakoznak a mi felnőtt keretünkhöz. Erősebbek lesznek, kevesebb lesz a lemaradásuk – beszélt az NB II. előnyeiről az edző.