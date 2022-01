A szlovák fővárosban kissé talán elmaradt a várttól, mert ugyan a csoportküzdelmekből sikeresen vívta fel magát a főtáblára, s még ott is nyert egy mérkőzést az ukrán Marija Sereda ellen. A 64 között azonban egy kellemetlen stílusú amerikaival, Victoria Kuznyecovval találta szembe magát és 15:11-es vereséget szenvedett, ami a 46. helyet jelentette számára a 260 vívót felvonultató mezőnyben.

A Gachályi Gréta, Fábián Kamilla (MTK), Pátri Maja (Balaton VE), Wimmer Dorina (MTK) alkotta magyar csapat 10. lett, miután kvartettjük a 8 közé jutásért az Egyesült Államok csapatával nem bírt. Az alsó ágon az észt és a lengyel második csapatot legyőzték, a 9. helyért Izrael azonban jobbnak bizonyult.

Galli Zsolt, Gréta edzője elmondta, hogy tanítványa a még a junior korosztályban is versenyben van a válogatott csapatba kerülésért, hiszen jelenleg a tagságot érő negyedik helyen áll. S hogy a februári újvidéki Európa-bajnokságon és az április dubaji világbajnokságon e korosztályban is pástra léphessen, a februári kijevi válogatón meg kell előznie a vasasos Balogh Bellát és a honvédos Tóth Jázmint, akik még veszélyesek lehetnek rá. Erre minden esélye meg is van.