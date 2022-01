Jól kezdett a csabai együttes, a 3. percben már 4–0-ra vezetett. A folytatásban is a vendégek diktálták a tempót, a 8. percben 7–2 es csabai előnyt mutatott az eredményjelző. A fővárosiak legjobbjuk, Kajdácsi Kinga góljaival próbáltak zárkózni, a 11. percben 4–8 volt az állás. Erősített a lila-fehér alakulat, és a 18. percben már nyolc góllal, 13–5-re vezetett. A listavezető Előre NKSE a 22. percben tízgólos előnyre tett szert (5–15). A félidő hajrája is a csabaiaké volt, a 27. percben 17–5-re vezettek a vendégek. A csepeliek 13 perces gól szünet után találtak a lila-fehérek kapujába a 28. percben, ehhez kellett Szabó Dóra remek kapusteljesítménye is, aki ötven százalékosan védett.